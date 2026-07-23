Ford produceert samen met Geely

Onder voorbehoud van goedkeuring door de regelgevende instanties zal de samenwerking officieel van start gaan in de eerste helft van 2027, waarbij de eerste nieuwe auto's in 2028 van de productielijn zullen rollen. Door de bezetting van de fabriek te optimaliseren en de ontwikkelingskosten te delen, moet het partnerschap de operationele uitmuntendheid versterken en zorgen voor stabiliteit en tewerkstelling op lange termijn voor de medewerkers uit de automobielsector in Valencia.

Geely Auto is van plan om twee elektrische modellen te bouwen in de fabriek in Valencia, waarvan het eerste in 2028 van de band rolt. Het initiatief ondersteunt de internationale expansie van Geely Auto, na een verkoop in het buitenland van 474.228 auto's in de eerste helft van 2026, een stijging van 158% op jaarbasis. Het partnerschap van Geely Auto met Ford steunt op een basis die teruggaat tot 2010, toen Ford Volvo Cars verkocht aan Geely en zag hoe het merk werd beschermd en nieuw leven kreeg.

"Deze strategische samenwerking met Ford is een belangrijke stap richting open samenwerking en is voor beide partijen wederzijds voordelig. Ze vormt een mijlpaal in de wereldwijde ontwikkeling van Geely Auto en zal de aanwezigheid van Geely in Europa verder versterken", aldus Alex Nan, Vice President van Geely Auto Group. "Wij zetten ons in om wagens te leveren die de Europese klant op hun merites zal kiezen: op toonaangevende uitrusting, op hoge kwaliteit en op een actieve bijdrage aan de groene toekomst van Europa".