Ford ontvouwt toekomstplannen
18 mei 2026 - Ford heeft tijdens een bijeenkomst van Europese dealers en partners zijn visie op de toekomst in Europa gepresenteerd. Met een uitrol van producten en technologie voor bedrijven en particuliere klanten in de komende drie jaar, hernieuwt Ford zijn toewijding aan Europese autobezitters en bedrijven.
De Europese strategie van Ford wordt ondersteund door de nieuwe wereldwijde merkstrategie Ready-Set-Ford, die zich richt op de gebieden waar Ford authentiek is en zich onderscheidt: Build, Thrill en Adventure. De eerste Europese campagnes onder de vlag van Ready-Set-Ford gaan deze maand van start.
Ford Pro
Ford Pro is al elf jaar op rij het toonaangevende merk voor bedrijfswagens in Europa. Ford Pro breidt het productgamma tevens uit met twee nieuwe voertuigen:
- Ranger Super Duty nu beschikbaar. De Ranger Super Duty biedt een totaal toegestaan treingewicht (laadvermogen + aanhangergewicht) van 8 ton en kan tot 4,5 ton trekken. Hij beschikt over een laadvermogen van bijna 2 ton, met heavy-duty ophanging, extra bodembescherming en een grote bodemvrijheid direct uit de fabriek.
- De Transit City is een nieuwe, volledig elektrische bedrijfswagen die specifiek is ontwikkeld voor wagenparken in stedelijke gebieden. Nu meer steden overstappen op zero-emissie zones, biedt de Transit City een laagdrempelige en kosteneffectieve manier om de overstap te maken. Hij is verkrijgbaar in drie varianten, waaronder een chassis-cabine versie voor diverse carrosserie-opbouw. Hij staat later dit jaar in de showrooms.
Personenauto's
Tegen het einde van 2029 lanceert Ford vijf volledig nieuwe personenauto's, gemaakt in Europa voor Europa:
- Nieuw lid van de wereldwijde Bronco-familie komt naar Europa: Deze robuuste compacte SUV zal vanaf 2028 geproduceerd worden in de Ford-fabriek in Valencia, Spanje.
- De Electric Hatch: Dit nieuwe compacte elektrische model combineert een uitgesproken design met de kenmerkende rijdynamiek van Ford in het B-segment.
- De Small Electric SUV is een volledig elektrische compacte SUV met rally-geïnspireerde designtaal in een stadsvriendelijk pakket.
- Twee Multi-Energy Crossovers maken het nieuwe aanbod tegen eind 2029 compleet.