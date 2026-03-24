Mustang Mach-E nu als GT California Special

De oorspronkelijke Mustang California Special werd in 1968 geïntroduceerd als eerbetoon aan de Ford-dealers in Californië, die destijds verantwoordelijk waren voor een groot deel van de totale Mustang-verkoop. De Mustang Mach-E GT California Special is hierop geïnspireerd en eert de plek van de Mustang Mach-E binnen de Mustang-familie, terwijl het model tegelijkertijd een eigen identiteit krijgt.

Nieuwe 20-inch Carbonised Grey-velgen met GT/CS-logo en badges in de nieuwe Rave Blue kleur maken de GT California Special uniek. Over de motorkap loopt een unieke striping met het California Special-logo en gelaagde lijnen in grijs, zwart en blauw, die doen denken aan een zonsondergang boven de oceaan.

Ook het interieur is speciaal uitgevoerd. De sportstoelen zijn bekleed met Navy Pier ActiveX en Miko-materiaal, afgewerkt met een reflecterende blauw-zilveren streep. De middenconsole en het stuur zijn eveneens bekleed met het Navy ActiveX-materiaal: een synthetisch alternatief dat makkelijk te reinigen is, beter bestand is tegen vlekken en duurzamer is dan leer.

Verbeteringen voor het gehele Mustang Mach-E gamma

Ook de rest van het Mustang Mach-E-gamma is aangepast. Premium Extended Range-modellen profiteren van nieuwe banden met een lagere rolweerstand, waardoor de actieradius toeneemt tot maximaal 615 km (RWD) een toename van 15 kilometer.

Daarnaast wordt Fords Clear Exit Assist-technologie standaard opgenomen in het Advanced Driver Assistance System (ADAS)-pakket. Dit systeem gebruikt sensoren om fietsers, scooters en voetgangers van achteren te detecteren en helpt zogeheten "dooring"-ongevallen te voorkomen, door een waarschuwing te geven wanneer een portier wordt geopend terwijl er verkeer nadert.

Mustang Mach-E klanten kunnen nu ook kiezen uit twee nieuwe opvallende kleuren: het sportieve Race Red en het dynamische Adriatic Blue, een unieke metallic tint met diepe kleurnuances. Terrain Sand is vanaf nu de standaardkleur.

De Mustang Mach-E is verkrijgbaar voor een vanafprijs van € 46.970. Het California Special pakket op de GT kent een meerprijs van € 2.500