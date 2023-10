Ford Mustang MACH-E

Ford past Mustang MACH-E aan voor 2024

13 oktober 2023 - De Ford Mustang Mach-E zoeft modeljaar 2024 in met een aantal aanpassingen. Het belangrijkste nieuws is van toepassing op de meest verkochte uitvoering, de Standard Range RWD. Deze krijgt (overigens net als de AWD versie) vanaf het nieuwe modeljaar niet alleen een groter bereik (RWD+30km en AWD+28 km), maar bieden nu net als de Mach-E Extended Range ook een maximale snellaadcapaciteit van maximaal 150 kW. Voorheen was dit 115 kW.