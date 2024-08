Ford activeert level 2 zelfrijdende techniek

BlueCruise is beschikbaar en goedgekeurd voor gebruik in alle Mustang Mach-E's die in 18 landen worden verkocht. Dit maakt het 'hands-off, eyes-on'-systeem voor bestuurdersondersteuning van niveau 2 nu ook het breedst beschikbare systeem in zijn soort in Europa. Naast Duitsland, Groot-Brittannië en Spanje zijn dit: België, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Tsjechië, Zweden en Zwitserland. Daarnaast komt de eigenaar van een Mustang Mach-E-model uit eerdere modeljaren later dit jaar in aanmerking voor een "Over The Air" software-update waarmee zij BlueCruise kunnen activeren.

In 2023 was BlueCruise het eerste systeem in zijn soort dat goedkeuring ontving toen het werd geïntroduceerd in Groot-Brittannië, waarmee dit het eerste bestuurdersondersteuningssysteem in Europa was dat echt handsfree rijden op snelwegen mogelijk maakte. In Spanje was Ford ook de eerste autofabrikant die het voor klanten mogelijk maakte om handsfree op de snelweg te rijden.

Wanneer BlueCruise is ingeschakeld, regelt het systeem het sturen, accelereren, remmen, de rijstrookpositionering en de veilige afstand tot de voorligger door de wegmarkeringen, snelheidsborden en veranderende verkeersomstandigheden te controleren, van snelwegsnelheden tot volledige stilstand in een file. Bestuurders die BlueCruise in een Blue Zone gebruiken, kunnen tijdens het rijden het stuur loslaten zo lang zij op de weg blijven letten.

Om ervoor te zorgen dat bestuurders hun ogen op de weg houden terwijl zij hun handen niet aan het stuur hebben, controleert een op de bestuurder gerichte camera onder het instrumentencluster de oogopslag en hoofdpositie van de bestuurder, ook wanneer deze een zonnebril draagt. Bestuurders kunnen in een gratis proefperiode van 90 dagen ervaren hoe zij met BlueCruise een lange rit of regelmatig stilstaand verkeer aangenamer en minder stressvol kunnen maken. Na afloop van de gratis proefperiode kunnen klanten een maandabonnement activeren. Het activeren van de proefperiode en het maandabonnement kan via de FordPass App. Dit abonnement kan op elk gewenst moment worden geannuleerd of verlengd.

Er rijden wereldwijd meer dan 420.000 Fords en Lincolns rond die zijn uitgerust met BlueCruise. Wereldwijd zijn er met BlueCruise meer dan 342 miljoen kilometer handsfree afgelegd, oftewel meer dan 3,1 miljoen uur rijtijd.