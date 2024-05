Ford maakt prijs Mustang MACH-E Rally bekend

De Ford Mustang Mach-E Rally beschikt over een getunede versie van deaandrijflijn van de Mustang Mach-E GT, bestaande uit twee elektromotoren. Fordstreeft naar minstens 950 Nm aan systeemkoppel en een systeemvermogen van 358kW.3 Mustang Mach-E Rally heeft een lithium-ion batterij met een bruikbarecapaciteit van 91 kWh.

De unieke wielophanging is 20 millimeter hoger ten opzichte van de MustangMach-E GT. Verder is deze Rally-uitvoering uitgerust met speciaal afgestemdeveren, MagneRide-schokdempers3 en vooraan Brembo-remschijven van 385 millimetermet rode remklauwen.

Witte velgen

De Mustang Mach-E Rally duikt de modder in met robuuste, glanzend witte19-inch lichtmetalen velgen in rallystijl, geïnspireerd door de rijkehistorie van Ford in de rallysport. De wielen zijn voorzien van 235/55 R19Michelin CrossClimate2-banden, die in vergelijking met de GT-versie een groterezijwand hebben en betere grip bieden op losse ondergronden.

Met het oog op off-road gebruik werkt Ford de onderzijde af metbeschermplaten rondom de elektromotor voor en achter. Verder is er eenbeschermende folielaag aangebracht op de deurpanelen en de wielkasten omlakbeschadigingen te voorkomen.

RallySport-rijmodus

De Mustang Mach-E Rally beschikt over de allereerste RallySport-rijmodus vanFord, die speciaal is ontworpen voor offroad-rijden. Deze rijmodus past deelektronische regelsystemen aan zodat een grotere sliphoek mogelijk is. Deunieke rijmodus belooft een lineaire gasrespons voor betere controle en biedtmeer agressieve demping voor een betere wegligging in bochten met een losseondergrond. Bovendien presteert de Mustang Mach-E Rally dankzij deze nieuwerijmodus en de nieuwe banden volgens Ford ook in de sneeuw en andere gladdewegcondities.

Achtervleugel geïnspireerd op die van de Focus RS

De Mustang Mach-E Rally maakt ook visueel indruk met zijn opvallendekenmerken, zoals een grote achtervleugel geïnspireerd op die van de FocusRS. Andere details zijn opvallende contrastaccenten op zowel de boven- alsonderkant van de carrosserie, een unieke voorspoiler, een zwart gelakt dak eneen karakteristieke en functionele voorbumper met ingebouwderally-geïnspireerde mistlampen. Ford levert elke Mustang Mach-E Rallystandaard met twee racestrepen die de gedurfde kleurkeuzes aanvullen. De autois verkrijgbaar in Grabber Blue, Shadow Black, Eruption Green, het opvallendeGrabber Yellow (de standaardlak) Star White of het nieuwe Glacier Gray.

Witte accenten in het interieur

Het interieur belooft een combinatie van comfort, functionaliteit en stijldie aansluit bij de iconische witte wielen. Kenmerkend zij de glanzende witteaccenten op het dashboard, de onderste spaken van het stuurwiel encontraststiksels op de deuren. De door Ford ontworpen sportstoelen metglanzende witte rugleuningen en het opschrift 'Mach-E Rally' in de zittingmaken het Rally-feest compleet.

De Mustang Mach-E Rally is per direct te bestellen en de prijs bedraagt€ 65.200. Levering vanaf het vierde kwartaal van 2024.