Ford vernieuwt Mustang Mach-E voor modeljaar 2025

Het nieuwe modeljaar van de Mustang Mach-E straalt karakter uit met drie nieuwe, opvallende exterieurkleuren: Velocity Blue, Molten Magenta en Terrain Sand. Een nieuwe frontsplitter met verbeterde aerodynamica is toegevoegd aan de voorzijde, en het GT-model heeft een nieuwe zwarte grille. Opvallende lichtmetalen velgen zijn nu voor meer uitvoeringen beschikbaar, met de instapuitvoering die nu beschikt over velgen die voorheen alleen voor de Premium-uitvoeringen beschikbaar waren. De Premium-uitvoering biedt daarnaast optioneel 19-inch hoogglans zwarte lichtmetalen velgen voor een sportieve uitstraling.

Binnenin, naast de vernieuwde SYNC 42-interface, is de versnellingspook verplaatst van de middenconsole naar de stuurkolom. De ruitenwisser- en richtingaanwijzerbediening zijn verplaatst naar een nieuwe "Superstalk". Dit creëert extra opbergruimte in de middenconsole en zorgt voor een netter interieur.

De warmtepomp zorgt voor energiezuinigere verwarming van het interieur, wat vooral voordelen biedt bij koudere weersomstandigheden. Door het verbruik van de batterij te verminderen, heeft de warmtepomp het potentieel om de actieradius van het voertuig te vergroten.

Ford's handsfree rijhulpsysteem BlueCruise ook in dit modeljaar standaard beschikbaar met een 90-dagen proefperiode. Na aflopen van deze proefperiode kan er voor een maandelijks (€ 24.99) of jaarlijks abonnement (€ 280) worden gekozen. Het activeren van de proefperiode en het maand- of jaarabonnement kan via de FordPass App.

De nieuwe Mustang Mach-E is vanaf nu te bestellen vanaf € 46.970.