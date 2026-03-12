Ford vernieuwt Capri

De Capri Collection valt op door de Tribute Blue-lak. Het karakter wordt benadrukt door zwarte accenten, waaronder aangepaste voor- en achterbumpers, een bodykit met voor-, zij- en achterskirts en achterspoiler. 21-inch lichtmetalen velgen met een nieuw design en speciale striping versterken de uitstraling van het model.

Ook het interieur heeft unieke details die het karakter moeten versterken. Van binnen is de Capri bekleed in de kleur Black Onyx, gecombineerd met blauwe accenten op de soundbar en veiligheidsgordels. Het dashboard en de middenconsole hebben een zwartblauw gespikkeld patroon. De stoelen ogen sportief door blauwe zijkanten en strepen in de bekleding van rug- en zitvlak.

Voortaan is one-pedal drive nu standaard op alle Capri-modellen. Hiermee kan de bestuurder accelereren en vertragen met één pedaal en kan de auto volledig tot stilstand komen.

De Capri Standard Range is uitgerust met een LFP-batterij die een theoretische actieradius tot 463 km op een volle batterijlading mogelijk maakt. Deze batterijtechnologie staat bekend om zijn efficiëntie bij het laden en maakt bovendien minder gebruik van schaarse grondstoffen. In combinatie met een elektromotor van 140 kW (190 pk) en 350 Nm koppel reageert de Capri adequaat op het gaspedaal en accelereert in 8,0 seconden van 0 naar 100 km/u.

Daarnaast wordt Pro Power Onboard geïntroduceerd op de Ford Capri. Deze Vehicle to Load (V2L) technologie maakt het mogelijk om apparaten te voeden met stroom uit de batterij en is al beschikbaar op diverse bedrijfswagens van Ford Pro. In de bagageruimte is een 220V-stopcontact aanwezig om bijvoorbeeld laptops of andere accessoires op te laden. Met een optionele adapter voor de laadpoort kunnen ook andere apparaten van stroom worden voorzien tot een vermogen van 2,3 kW.

SYNC Move-infotainmentsysteem

Het SYNC Move-infotainmentsysteem van de Capri beschikt over een verschuifbaar 14,6-inch scherm (met daarachter de zogenaamde "Private Locker") en ondersteunt standaard draadloze Apple CarPlay en Android Auto. Het systeem draait nu op nieuwe Android-gebaseerde software. Bestuurders kunnen apps nu gecombineerd in mappen plaatsen, vergelijkbaar met een smartphone. Ook de indeling van de navigatie- en parkeerschermen is verbeterd, zodat informatie sneller en duidelijker zichtbaar is. Het kaartgedeelte, de camerabeelden en de parkeersensorweergave zijn daarbij vergroot.

Capri Collection per direct te bestellen

De nieuwe Capri-modellenreeks is per direct te bestellen vanaf € 40.850,- voor de Standard Range. De Capri Collection is altijd uitgerust met de Extended Range batterij en is beschikbaar vanaf € 49.250,-.