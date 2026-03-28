Ford introduceert Transit City

De Transit City is ontworpen voor bedrijven die dagelijks actief zijn in drukke stedelijke gebieden. Denk aan last-mile bezorgdiensten, koeriers, service- en onderhoudsbedrijven, gemeentelijke organisaties en nutsbedrijven. Ook toepassingen zoals gekoeld transport behoren tot de mogelijkheden.

Uit data van duizenden verbonden Ford Pro-bedrijfswagens blijkt dat ongeveer 90 procent van de bestelwagens in dit segment gemiddeld minder dan 110 kilometer per dag rijdt. Met een verwacht rijbereik tot 254 kilometer1 op een volle batterijlading biedt de Transit City daarmee voldoende actieradius voor de dagelijkse werkzaamheden in stedelijk gebied.

Elektrische aandrijflijn

De Transit City wordt aangedreven door een 150 pk sterke elektromotor die de voorwielen aandrijft. De energie wordt geleverd door een lithium-ijzerfosfaat (LFP) batterij met een bruikbare capaciteit van 56 kWh, ontwikkeld met het oog op duurzaamheid, betrouwbaarheid en kostenefficiëntie.

Bestuurders kunnen gebruikmaken van one-pedal drive, waarbij het voertuig afremt op de elektromotor zodra het gaspedaal wordt losgelaten. Dit helpt stroom terug te winnen tijdens het rijden en verbetert dus de efficiëntie, alsook het comfort voor de bestuurder bij langzaamrijdend verkeer.

Praktische laadmogelijkheden

Voor dagelijks gebruik ondersteunt de Transit City verschillende laadopties. Met 11 kW AC-laden kan de batterij van 10 tot 80 procent worden opgeladen in ongeveer 4,5 uur. Daarnaast ondersteunt het model DC-snelladen met een maximumvermogen van 87 kW, terwijl de gemiddelde DC-laadsnelheid rond de 67 kW ligt. Hiermee kan de batterij onder ideale omstandigheden van 10 tot 80 procent worden opgeladen in ongeveer 33 minuten. Een korte laadsessie van tien minuten kan daarbij ongeveer 50 kilometer rijbereik toevoegen, waardoor het voertuig snel weer inzetbaar is tijdens drukke werkdagen.

Ruimte

Het maximale laadvermogen in gesloten bestelwagen uitvoering bedraagt tot 1.235 kilogram en het laadvolume loopt op tot 8,5 m3. Klanten kunnen kiezen uit drie carrosserievarianten:

Gesloten bestelwagen in L1H1, een compacte configuratie die geschikt is voor smalle straten en drukke laadzones

Gesloten bestelwagen in L2H2, met een laadvolume tot 8,5 m3 door de extra laadlengte en stahoogte.

Chassis cabine, ontworpen voor op- en ombouwtoepassingen en is daarmee uiterst geschikt voor gemeenten en hoveniers

De L2H2-variant biedt ruimte voor drie europallets. De chassis cabine variant is geoptimaliseerd voor carrosserieombouw, met genormaliseerde elektrische aansluitingen en een ontwerp dat ombouw mogelijk maakt via het netwerk van Ford Pro-ombouwpartners in Europa.

Technologie en comfort

In het interieur bevindt zich een 12-inch touchscreen met ondersteuning voor Apple CarPlay en Android Auto. Daarnaast beschikt het model onder meer over keyless start, airconditioning, een verwarmbare bestuurdersstoel en een achteruitrijcamera. Om bestuurders te ondersteunen bij werkzaamheden in drukke stedelijke omgevingen is de bedrijfswagen ook voorzien van diverse rijhulpsystemen, waaronder Automatic Emergency Braking, Adaptive Cruise Control, Lane Departure Warning en parkeersensoren voor en achter. Deze systemen helpen bestuurders veilig en efficiënt te navigeren door smalle straten en drukke stadscentra.

Ford Pro verwacht dat onderhoudskosten tot circa 40 procent lager kunnen uitvallen dan bij vergelijkbare dieselbedrijfswagens. Het service-interval bedraagt namelijk twee jaar of 40.000 kilometer.

De Transit City kan worden geïntegreerd met Ford Pro-diensten, zoals laadoplossingen en telematicasystemen die wagenparkbeheerders inzicht geven in voertuigdata zoals locatie, energieverbruik en laadstatus. Klanten worden ondersteund door het uitgebreide Europese Ford Pro-servicenetwerk, met meer dan 800 Transit Centres voor onderhoud en reparatie en 500 mobiele servicevoertuigen in belangrijke markten.