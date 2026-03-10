Ford vernieuwt Explorer

De uitstraling van de Explorer Collection is geïnspireerd op sporters. Aan de buitenkant valt de uitvoering op door de kleur Cactus Grey, die niet op andere Explorer-uitvoeringen beschikbaar is. Verder heeft de auto 20-inch lichtmetalen velgen in de kleur Satin Black, een zwart dak, zwarte skidplates voor en achter en subtiele stickers op de portieren en achterste stijlen.

Binnenin creëren opvallende oranje accenten op de stoelen, luidsprekerroosters en riemen een unieke uitstraling in het interieur. Het dashboard en de middenconsole zijn voorzien van een zwart-oranje patroon en de stoelen zijn uitgerust met speciale bekleding, geïnspireerd op sportkleding en outdooruitrusting.

One-pedal

De nieuwe Explorer maakt rijden eenvoudiger dankzij one-pedal drive. Dit systeem laat de bestuurder accelereren en vertragen met één pedaal en kan het voertuig volledig tot stilstand brengen, wat het rijden rustiger en intuïtiever maakt, vooral in stadsverkeer en bij lagere snelheden. One-pedal driving verhoogt het rijcomfort, optimaliseert het energieverbruik en draagt bij aan een efficiëntere rit.

Dankzij de LFP-batterij biedt de Explorer Standard Range nu een actieradius tot 444 km op een volle batterijlading, een toename van meer dan 17 procent ten opzichte van eerdere modellen. Deze batterijtechnologie is bovendien duurzamer en minder afhankelijk van schaarse grondstoffen. De elektromotor levert 140 kW (190 pk) en 350 Nm koppel, waardoor de Explorer soepel reageert en in 8,0 seconden van 0 naar 100 km/u accelereert.

Pro Power Onboard

Met de Pro Power Onboard-functie krijgen Explorer-rijders meer vrijheid voor hun avonturen. Deze Vehicle to Load (V2L) technologie, die al beschikbaar is op diverse bedrijfswagens van Ford Pro, verandert de Explorer in een mobiele stroombron waarmee accessoires tot een gecombineerd vermogen van 2,3 kW van stroom voorzien kunnen worden. De bagageruimte heeft een stopcontact en optioneel kan een adapter op de laadpoort worden aangesloten, zodat bijvoorbeeld elektrische fietsen van stroom kunnen worden voorzien.

Klanten kunnen bovendien kiezen voor een nieuw Travel Pack. Dit pakket omvat onder meer de voorbereiding voor een hondenrek, een frunk om nooditems netjes op te bergen en een bagagenet in de kofferbak om grotere voorwerpen veilig vast te zetten.

SYNC Move-infotainmentsysteem

Het SYNC Move-infotainmentsysteem van de Explorer beschikt over een verschuifbaar 14,6-inch scherm en ondersteunt standaard draadloze Apple CarPlay en Android Auto.

Het systeem draait nu op nieuwe Android-gebaseerde software. Het designthema is tevens vernieuwd. Het biedt bestuurders de mogelijkheid om apps in mappen te plaatsen of te combineren, zodat de belangrijkste apps georganiseerd kunnen worden zoals op een smartphone. Ook de indeling van de navigatie- en parkeerschermen is verbeterd, zodat informatie sneller en duidelijker in één oogopslag zichtbaar is. Het kaartgedeelte, de camerabeelden en de parkeersensorweergave zijn daarbij vergroot.

Nieuwe technologie

De Explorer beschikt nu standaard over een uitgebreider pakket van rijhulpsystemen die alledaagse ritten comfortabeler maken:

Intelligent Adaptive Cruise Control: past automatisch de snelheid aan op snelheidsborden, bochten en kruispunten. De vernieuwde versie voegt daar nu Traffic Light Recognition aan toe, zodat het voertuig automatisch kan vertragen of stoppen wanneer een rood of oranje verkeerslicht wordt gedetecteerd.

Reversing Assist: helpt bij achteruitrijden in smalle of lastige situaties. Het systeem registreert automatisch de afgelegde route tot een afstand van 50 meter en neemt tijdens het achteruitrijden de besturing over. De bestuurder hoeft dan alleen nog te remmen en te accelereren en het verkeer rondom het voertuig in de gaten houden.

Trained Park Assist: kan tot vijf eerder uitgevoerde parkeermanoeuvres opslaan. Wanneer eenzelfde situatie zich opnieuw voordoet, kan het systeem voorstellen om de manoeuvre over te nemen en automatisch te sturen, remmen en accelereren om het voertuig nauwkeurig op de gewenste plek te parkeren. Tijdens deze handeling kan het systeem tot 50 meter rijden.

Driver State Assist: monitort de aandacht en stuurinput van de bestuurder middels camera en Lane Keep Assist. Wanneer er geen stuurbeweging wordt gedetecteerd, kan het systeem kort remmen om de bestuurder te waarschuwen. Als het systeem vervolgens nog steeds geen reactie registreert, kan het de alarmlichten inschakelen, het voertuig gecontroleerd tot stilstand brengen, de portieren ontgrendelen en automatisch de hulpdiensten waarschuwen. Dit kan cruciaal zijn wanneer een bestuurder bijvoorbeeld een medisch noodgeval krijgt.

Explorer Collection vanaf vandaag te bestellen

De Explorer-modellenreeks is vanaf vandaag te bestellen vanaf € 38.950,- voor de Standard Range uitvoering. De Explorer Collection is altijd uitgerust met de Extended Range batterij en is beschikbaar vanaf € 47.350,-.