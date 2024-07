Ford Explorer nu als Limited Edition

De Ford Explorer Limited Edition heeft een 150 kW/204 pk sterke elektromotor die de achterwielen aandrijft. In combinatie met het 79 kWh accupakket bedraagt de maximale actieradius 544 kilometer (WLTP gecombineerd). Bij een snellader is het accupakket met maximaal 185 kW (andere achterwielaangedreven modellen: tot 135 kW). Daarmee duurt het opladen van 10 tot 80% onder ideale omstandigheden circa 26 minuten.

Uitrusting

De Explorer Limited Edition doet zijn naam eer met een extra complete uitrusting. Standaard inbegrepen zijn bijvoorbeeld 19 inch lichtmetalen velgen, LED-verlichting, een elektrisch verstelbare bestuurdersstoel met massage- en geheugenfunctie, verwarming van stuur en voorstoelen, een digitaal instrumentenpaneel en het slimme, kantelbare 14,6" SYNC Move-touchscreen. Om de luxe een extra persoonlijk tintje te geven, is er keuze uit diverse exterieurkleuren en opties.

Prijs

Met de rijklaarprijs vanaf € 43.750 komt de Explorer voor particuliere rijders in aanmerking voor de SEPP-subsidie van € 2.950 voor volledig elektrische auto's (zolang beschikbaar). Zo is hij te rijden vanaf € 40.800. De catalogusprijs betaalt zich voor zakelijke rijders uit in een lagere bijtelling.