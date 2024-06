Ford start productie Explorer

De volledig elektrische Ford Explorer is het eerste model dat van de band rolt in het Ford Cologne Electric Vehicle Center. Het is een stap op weg naar het produceren van een nieuwe generatie elektrische personenauto's voor Europa. Een tweede elektrische auto, een nieuwe crossover, wordt binnenkort onthuld. De productie ervan start later dit jaar in Keulen.

In het Cologne Electric Vehicle Center worden zelflerende machines en meer dan 600 nieuwe robots ingezet die las-, snij-, stof-, spuit- en samenvoegtaken uitvoeren in een complex ballet dat precisie, efficiëntie en kwaliteit garandeert.

In een nieuw controlecentrum wordt het hele productieproces in de gaten gehouden. De "digitale tweeling" van de fabriek wordt weergegeven op een gigantisch beeldscherm dat alle werkstations voorziet van gegevens over onder andere gereedschappen en machines, materiaalleveringen en arbeidsveiligheid. Werknemers in de productielijn geven met kleine beeldschermen verdere informatie over de status van hun werkstation.

Duurzamere productie

Ford werkt aan de implementatie van een traject richting koolstofneutraliteit voor het Cologne Electric Vehicle Center. Nu de productie is begonnen, worden gegevens over de uitstoot van broeikasgas (GHG) gemonitord en vastgelegd voor onafhankelijke certificatie volgens de nieuwste internationale normen. Binnen dit traject naar koolstofneutraliteit verbetert Ford de koolstofefficiëntie en reduceert het de GHG-uitstoot.

Naast initiatieven om uitstoot, water- en energieverbruik te verlagen, bestaat alle elektriciteit en aardgas die nodig zijn voor de fabriek uit 100 procent gecertificeerde hernieuwbare elektriciteit en biomethaan. Ford Motor Company streeft met het Road to Better plan naar een koolstofneutrale Europese productie in 2035 met betrekking tot alle faciliteiten, logistiek en leveranciers.