Ford Explorer wint Red Dot Award

De Red Dot Award is een van 's werelds bekendste designprijzen. Professoren, ontwerpers, journalisten en andere deskundigen uit 24 landen vormen de jury. Elk product wordt beoordeeld aan de hand van een aantal criteria, zoals innovatie, functionaliteit, ergonomie, duurzaamheid en milieuvriendelijkheid. Voor Ford is dit de derde Red Dot Award, waarbij de Ford Fiesta in 2009 in de categorie 'Product Design' won en het B&O audiosysteem in de Mustang Mach-E won in 2021 in de categorie 'Car Audio'.

"We hebben de iconische Explorer opnieuw uitgevonden met een minimalistische, maar krachtige vormgeving, die de designelementen van de iconische Amerikaanse Ford Explorer overnemen en opnieuw interpreteren, vertelt Murat Güler, hoofdontwerper van de Ford Explorer. "Het resultaat is een auto die niet alleen opvalt, maar ook een ongekende functionaliteit biedt voor de moderne bestuurder." De nieuwe Explorer geeft een nieuwe interpretatie aan het zelfverzekerde uiterlijk en de robuuste charme van Fords iconische SUV.

Terwijl de uitstraling en de identiteit verwijzen naar de Amerikaanse afkomst van de Explorer, volgen zijn vloeiende, futuristische lijnen de principes van aerodynamische efficiëntie. Door de zwarte A-stijlen lijkt het dak boven het interieur te zweven, wat zorgt voor een sportieve en elegante uitstraling. De kenmerkende C-stijlen, met hun unieke lijngrafriek, geven de Explorer een eigen identiteit. Aan de achterzijde wordt het uiterlijk van de nieuwe Explorer gekenmerkt door compacte, dynamische proporties. In combinatie met de smalle achterruit onderstrepen ze de breedte van de auto. De verticaal geplaatste achterlichten met 'Light Blade'-signatuur onderstrepen het SUV-karakter.

Het interieur heeft een sportieve uitstraling dankzij de cockpit, die het instrumentenpaneel laat overgaan in de portierpanelen. De technische kenmerken passen in deze minimalistische esthetiek, met slanke luchtroosters en een luidspreker op het dashboard die zo is ontworpen dat hij doet denken aan een soundbar.