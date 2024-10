Met de naam "Explorer" hint Ford naar avontuur. Het hint ook naar verwarring. De naam Explorer staat in Amerika namelijk sinds de jaren '90 voor zeer grote SUV's voor zeer grote gezinnen. In 2020 kwam de zesde generatie van de Explorer kortstondig naar Europa, omdat de hybride-techniek de auto hier ook kansen zou bieden. Het succes bleef echter uit en al snel verdween de Explorer weer van de markt. Alleen de naam is behouden, want het is kostbaar om een productnaam te registreren en nogmaals: het klinkt veelbelovend.

De Europese Explorer is een middelgrote SUV, vergelijkbaar met de Mazda CX-30, Renault Austral en Volkswagen ID.4. Sterker nog, onderhuids is de Ford Explorer een Volkswagen ID.4. Dankzij deze samenwerking kon Ford het zich namelijk permitteren om speciaal voor Europa een model te ontwikkelen. De Explorer is echter veel meer dan een ID.4 met een ander logo. Het koetswerk is compleet anders en door iets kortere overhang voor de voorwielen en achter de achterwielen is de Explorer iets korter. De stijl van de Explorer is modern, zelfverzekerd en solide. Zoals bij vrijwel alle auto's maakt kleur een groot verschil en het hier getoonde lichtblauw geeft de Explorer een nog modernere uitstraling.

Ruimte

Omdat de Ford Explorer de techniek met de Volkswagen ID.4 deelt, staan het dashboard, de stoelen en de achterbank op exact dezelfde plekken. De aankleding is echter heel anders en daarom voelt de Ford wederom niet als een vermomde Volkswagen. Alleen de bediening van de automaat en het kleine display achter het stuurwiel zijn herkenbaar als Volkswagen-componenten. De ruimte voor- en achterin is goed. De materiaalkeuze en decoratie sluiten goed aan bij de stijl van het exterieur. Een slim detail is het beweegbare centrale beeldscherm met daar achter een veilig bergvak dat bij het op slot zetten van de auto vergrendelt. Ook handig: de middenconsole is zo diep, dat er zelfs een (kleine) laptop in past!

„De Explorer is ruim, stil, vlot, zuinig, doordacht en comfortabel“

Bij het centrale audio-, communicatie- en navigatiesysteem draait alles om eenvoud. In vergelijking met andere auto's zijn er minder menu's en minder instellingen om verwarring te voorkomen. Dat betekent wel dat de bestuurder de standaard-instellingen van de fabrikant zal moeten accepteren. Zo activeren de stoel- en stuurverwarming soms automatisch omdat dat minder energie vraagt dan de verwarming van de cabine, maar de testrijder vindt dat verschrikkelijk.

Koppeling met een mobiele telefoon via Apple CarPlay of Android Auto verloopt probleemloos. Bovenop het dashboard ligt een zogenaamde "sound bar". Echter, deze is niet te vergelijken met een soortgelijke voorziening bij de televisie thuis. Het is slechts een chique behuizing voor een deel van de luidsprekers. Het geluid van het B&O audiosysteem is daarom netjes, maar niet opmerkelijk.

De door de Europese Unie verplichte veiligheidsvoorzieningen zijn scherp afgesteld en dus zeurt de auto bij iedere slordigheid. Ford weet dit en heeft het uitschakelen ervan daarom makkelijk gemaakt.

Elektrische auto

De Ka, Fiesta, Focus en Mondeo zijn van de markt verdwenen omdat Ford de overstap naar elektrisch rijden wil maken. De Explorer is daarom alleen leverbaar als elektrische auto. Daarbij is er de keuze uit twee batterijen ("Standard range" en "Extended range") en drie motoren (170 pk, 286 pk en 340 pk). In het laatste geval wordt het vermogen geleverd door twee motoren en heeft de Explorer vierwielaandrijving. Voor deze test is gereden met de 286 pk sterke versie en daarmee is de Explorer vlot, stil, soepel en zuinig. In de regel reageert de Explorer terughoudend, voor rust en comfort. Wanneer het stroompedaal resoluut wordt ingetrapt is de Explorer venijnig snel zoals dat hoort bij een elektrische auto.

Door de automaat in "B" te zetten kan worden geremd op de motor en wordt tegelijkertijd energie teruggewonnen. Andere opties voor "regenereren" zijn er niet. Het verbruik ligt in de praktijk tussen de 16 en 17 kWh per 100 km, waarmee het beloofde bereik van 600 km (77 kWh batterij) desondanks niet wordt waargemaakt. Reken in plaats daarvan op een kleine 500 km. Opladen kan met maximaal 135 kW en dat staat gunstig in verhouding tot de capaciteit van de batterij.

Rijeigenschappen

De reden om voor een (Europese) Ford te kiezen, is het weggedrag. De technici van Ford slagen er al jaren in om een unieke balans tussen comfort en sportiviteit te vinden. Het onderstel van de Explorer verschilt daarom nadrukkelijk van dat van de ID.4 om tot de kenmerkende Ford-rijeigenschappen te komen. De wielophanging (veren, dempers) is anders, maar de stand van de wielen (spoorbreedte, uitlijning) is gelijk. Daarbij heeft de Explorer een fijn, klein, halfrond stuurwiel. Desondanks is het kenmerkende Ford-karakter niet ervaren. De Explorer rijdt als een doorsnee elektrische auto, waarbij het karakter wordt gedicteerd door het lage en centrale zwaartepunt in combinatie met het hoge gewicht.

Dat wil absoluut niet zeggen dat er iets mis is met de rijeigenschappen. De Explorer rijdt prima, echter de verfijning en sportieve ondertoon van de Europese Ford is afwezig. Dankzij de achterwielaandrijving verstoren de krachten van de aandrijving de besturing niet en dat is juist wel merkbaar. De besturing is daarom bovengemiddeld zuiver. Bovendien heeft de Explorer een opmerkelijk kleine draaicirkel en dat is handig in de stad.

Conclusie

Heeft Ford zichzelf hervonden met de nieuwe Explorer? Ja en nee. Het belangrijkste wapenfeit: met de Explorer biedt Ford nu een middelgrote, elektrisch aangedreven SUV aan en dat is het meest gewilde type auto van dit moment. Echter, daarmee is de Ka, Fiesta, Focus of Mondeo niet vervangen. Wel slaagt Ford erin de Explorer een eigen karakter mee te geven en, volgens marktonderzoek van Ford, is dat waar het de modellen van weleer aan ontbrak.

Daarbij deugt de Explorer in ieder opzicht. De Explorer is ruim, stil, vlot, zuinig, doordacht en comfortabel. De actieradius is groot en laden kan snel. Dankzij het slimme ontwerp wordt veel binnenruimte uit de buitenmaten gehaald. Wat echter ontbreekt zijn het superieure rijeigenschappen die Fords kenmerken. Kortom: Ford heeft een antwoord gevonden en nu is het afwachten of dat ook aansluit bij de vraag van de klant.