Ford Explorer nu ook als bedrijfswagen

De Ford Explorer Cargo maakt het verschil met zijn vlakke laadvloer, een metalen tussenschot en een apart opbergvak voor de laadkabel, zodat deze niet in de weg ligt bij het laden en lossen. Dankzij het standaard privacy glass blijft de inhoud van de laadruimte uit het zicht. Met een elektrisch rijbereik tot maximaal 602 kilometer en zijn snellaadtechnologie is de Explorer Cargo klaar voor zowel stadsdistributie als lange ritten.

Als Cargo combineert de Ford Explorer de ruimte van een bedrijfswagen met het comfort en de technologie van een SUV. Met onder meer zijn arsenaal aan ADAS-systemen, de MegaConsole met 17 liter inhoud en het infotainmentsysteem met Apple CarPlay, Android Auto en Ford Connected Navigatie is de Explorer Cargo bedoeld voor productieve werkdagen.

De nieuwe Cargo-conversiekit is speciaal ontwikkeld voor de Ford Explorer. Dankzij de speciaal ontworpen laadvloer wordt de binnenruimte optimaal benut. Dat levert ruim 1.400 liter aan laadcapaciteit op. De laadruimte meet 1.380 mm in lengte en 1.300 mm in breedte (achter de voorstoelen), met een insteekhoogte van 740 mm. De achterportieren vergroten de toegankelijkheid. Het maximale laadvermogen van de Explorer Cargo bedraagt 595 kilogram.

Nu te bestellen

De Cargo-conversiekit is verkrijgbaar vanaf € 1.950 (exclusief BTW), inclusief montage. Ford levert zowel het voertuig als de ombouw met één factuur. De Cargo-conversiekit is te combineren met alle mogelijke aandrijflijnen en uitvoeringen. Daarnaast is het mogelijk om de Cargo-conversiekit in te bouwen op reeds gebouwde en afgeleverde Ford Explorers.