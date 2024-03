Ford maakt prijzen Explorer bekend

Er is keuze uit twee aandrijfconfiguraties: achterwielaandrijving (RWD) en vierwielaandrijving (AWD). Beide versies maken gebruik van een lithium-ion nikkel mangaan kobalt (NMC) batterij. De nieuwe Ford Explorer is geschikt voor snelladen met vermogens tot 185 kW, waarmee de batterij onder ideale omstandigheden in circa 26 minuten van 10 tot 80% is op te laden. Bestuurders hebben met de FordPass app of via Plug & Charge technologie toegang tot meer dan 600.000 laadpunten6 binnen het BlueOval Charge Network in heel Europa. Het netwerk bestaat uit snellaadstations van IONITY, een consortium waarvan Ford een van de initiatiefnemers is, en Allegro, waarmee Ford een samenwerkingsverband aankondigt voor de introductie van snellaadpunten bij Europese Ford Dealers.

De Europese Ford Explorer levert een vermogen tot 250 kW (340 pk) en accelereert daarmee in 5,3 seconden van 0-100 km/u; sneller dan een Ford Focus ST. Bovendien heeft de Explorer AWD een maximum trekgewicht van 1.200 kg.

Behalve een gecombineerd laadvolume van 470 liter, inclusief de 17-liter MegaConsole en afsluitbare My Private Locker in het interieur, beschikt elke Explorer over het SYNC Move infotainment, dat te bedienen is via een kantelbaar 14,6-inch touchscreen. Stuur- en stoelverwarming, een massagefunctie op de bestuurdersstoel en een draadloze telefoonlader zijn eveneens standaard. Het interieur omvat daarnaast ook sportstoelen met geïntegreerde hoofdsteunen en een soundbar waarmee draadloos via Android Auto of Apple CarPlay audio kan worden beluisterd.

De Explorer Premium (vanaf 45.450 euro) voegt een B&O audiosysteem met tien luidsprekers toe aan de uitrusting, evenals sfeerverlichting. De kenmerkende led-koplampen met automatisch grootlicht worden bij de Premium ook verruild voor Dynamic Matrix led-koplampen met verblindingsvrij grootlicht.

De optionele extra's zijn beperkt tot een panoramadak, met een glaspaneel van meer dan een vierkante meter, en het Driver Assistance Pack. Dit omvat onder meer een head-up display, 360-graden parkeercamera, nieuwe Assisted Lane Change technologie en een handsfree bediende achterklep voor toegang tot de 450 liter grote bagageruimte.

Alle uitvoeringen zijn per direct te bestellen. Leveringen starten in september dit jaar, behoudens de Standard Range RWD die vanaf het eerste kwartaal 2025 geleverd zal worden. De prijzen van de nieuwe Ford Explorer beginnen bij € 41.450 voor de Standard Range RWD. De uitvoering met 602 km rijbereik, de Extended Range RWD, is te bestellen vanaf € 45.950.