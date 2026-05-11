Ford maakt prijs Transit City bekend

Ford Pro introduceert de Transit City in drie varianten: een gesloten bestelauto L1H1, een gesloten bestelauto L2H2 en een chassis-cabine L2. Er is één uitvoering en één batterijpakket. De Transit City is leverbaar in vier aantrekkelijke kleuren; Frozen White (standaard) of tegen een meerprijs van € 650,- met metallic lak in Panther Black, Blue Panther of Ingot Silver.

De vanafprijs bedraagt € 29.900,- excl. BTW voor de chassis cabine L2. De gesloten bestelauto L1H1 is leverbaar vanaf € 30.900,- excl. BTW en de L2H2 vanaf € 33.100,- excl. BTW. Met Ford Pro Voordeel komt de vanafprijs uit op € 27.508,- excl. BTW.

Snelladen kan met maximaal 87 kW DC, goed voor een laadtijd van circa 33 minuten van 10 tot 80 procent. Een korte laadsessie van tien minuten kan ongeveer 68 kilometer (bij de L1H1 uitvoering) extra rijbereik opleveren. Met 11 kW AC laden duurt het laden van 10 tot 80 procent ongeveer 4,5 uur.

De Transit City is standaard uitgerust met onder meer een 12,3-inch touchscreen, Apple CarPlay, Android Auto, keyless start, airconditioning, een verwarmbare bestuurdersstoel en een achteruitrijcamera. Ook rijhulpsystemen zoals Automatic Emergency Braking, Adaptive Cruise Control, Lane Departure Warning en parkeersensoren voor en achter zijn standaard aanwezig.

Daarnaast kan de Transit City worden geïntegreerd met Ford Pro-diensten, waaronder laadoplossingen en telematica. Wagenparkbeheerders krijgen daarmee inzicht in onder meer voertuiglocatie, energieverbruik en laadstatus. Onderhoud en reparatie worden ondersteund door het Europese Ford Pro-servicenetwerk.

De productie van de Ford Transit City start in september 2026. De eerste voertuigen worden in december 2026 verwacht bij de Ford Transit Centers.