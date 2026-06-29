Ford onderzoekt milieu-voordeel ProPower

Veel gebruikers van pick-ups, zoals aannemers, hoveniers, bouwbedrijven evenementorganisaties gebruiken dagelijks generatoren om elektrisch gereedschap en apparatuur voor koeling of het bereiden van eten van stroom te voorzien. Met de komst van de Ford Ranger PHEV is die extra uitrusting in veel gevallen niet langer nodig: dankzij Pro Power Onboard levert de pick-up tot 6,9 kW vermogen rechtstreeks vanuit het voertuig.

Het wegvallen van een losse generator levert direct voordelen op. Gebruikers hoeven geen extra apparatuur of brandstof mee te nemen, waardoor meer laadruimte en laadvermogen beschikbaar blijven. Ook vervallen de kosten en administratieve lasten rondom het gebruik van een afzonderlijke generator.

Daarnaast vermindert het risico op diefstal van generatoren of jerrycans. Voor bedrijven die dagelijks op wisselende locaties werken, draagt dat bij aan een efficiëntere en veiligere werkomgeving.

Praktische vergelijking

Om de verschillen in kaart te brengen, voerden ingenieurs van Ford tests uit in het engineeringcentrum in Dunton, Verenigd Koninkrijk. Daarbij werd een veelgebruikte compacte benzinegenerator met een vermogen van 4 kW vergeleken met de Ford Ranger PHEV voorzien van 6,9 kW Pro Power Onboard. De systemen werden getest onder verschillende praktijkomstandigheden, variërend van een vermogen dat nodig is voor het opladen van elektrisch gereedschap (300 W) tot het gebruik van verwarming op locatie (4.000 W).

Tijdens de tests werden onder meer de uitstoot van stikstofoxiden (NOx), koolmonoxide, koolwaterstoffen en koolstofdioxide (CO2) gemeten. De uitstoot van stikstofoxiden, koolmonoxide en koolwaterstoffen valt onder strenge Europese emissienormen voor voertuigen, omdat langdurige blootstelling gezondheidsrisico's met zich meebrengt. De uitstoot van CO2 draagt daarnaast ook bij aan klimaatverandering.

Het gaat hier om vergelijk van de Ranger PHEV met Pro Power Onboard bij een verbruik van 4 kW onder gestandaardiseerde omgevingsomstandigheden versus een typische 4 kW benzinegenerator. De vergelijking is gebaseerd op tests uitgevoerd door Ford met een Ranger PHEV (2,3-liter Ti-VCT EcoBoost-benzinemotor met 75 kW elektromotor en 11,8 kWh batterij) met stationair lopende motor versus een typische 4 kW benzinegenerator, waarbij beide een vermogen van 4 kW leveren. De werkelijke emissies van de Ranger zijn 452x minder koolmonoxide en 98x minder koolwaterstoffen en stikstofoxiden. De emissies hebben specifiek betrekking op vervuilende stoffen op het gebruiksmoment (CO, HC, NOx) gemeten bij de uitlaat.

Resultaten

De resultaten laten duidelijke verschillen zien. Bij lage vermogens produceert de generator ongeveer vijftien keer meer stikstofoxiden dan de Ranger PHEV. Bij hogere vermogens loopt dat verschil op tot meer dan 9.000 keer. Ook bij koolmonoxide zijn de verschillen aanzienlijk. Gemiddeld stoot de generator ruim 450 keer meer koolmonoxide uit dan de Ranger PHEV en bij maximale belasting loopt dat verschil op tot meer dan 1.200 keer.

Voor koolwaterstoffen - onvolledig verbrande brandstofdeeltjes die bijdragen aan luchtvervuiling - werden verschillen bevonden van een vijftien tot ruim honderd keer hogere uitstoot voor de generator. Deze resultaten zijn mede te danken aan de moderne emissiereinigingstechnologieën die in voertuigen verplicht zijn, terwijl draagbare generatoren niet aan dezelfde strenge emissienormen hoeven te voldoen.

Bij een koude start produceert de Ranger PHEV aanvankelijk meer CO2 dan de generator bij hetzelfde vermogensniveau. Dat verschil blijft echter van korte duur. Zodra de motor en het uitlaatsysteem na ongeveer vijf minuten op bedrijfstemperatuur zijn, wordt de Ranger schoner. Vanaf een vermogensvraag van meer dan 2 kW stoot de generator meer CO2 uit dan de Ranger PHEV. Daarmee laat de test zien dat ook op het gebied van CO2-uitstoot de geïntegreerde stroomvoorziening van de Ranger in veel praktijksituaties gunstiger presteert dan een traditionele benzinegenerator.

Ook gunstiger in brandstofverbruik

Naast de emissies onderzocht Ford ook het brandstofverbruik van beide systemen. Daarbij werd gekeken naar verschillende gebruikssituaties, waaronder werken met een volledig geladen batterij, een lege batterij en een koude of warme motor.

Ondanks de grotere benzinemotor van de Ranger PHEV bleek Pro Power Onboard in alle scenario's efficiënter dan de generator. Wanneer het systeem werkt met een warme motor, verbruikt de Ranger ongeveer de helft minder brandstof. Zodra de benzinemotor alleen nog hoeft bij te laden om het batterijniveau op peil te houden, dalen de brandstofkosten tot ongeveer een derde van die van een traditionele generator.