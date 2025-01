Ford Ranger nu ook als PHEV

In de gloednieuwe plugin-hybride (PHEV) aandrijving wordt Fords 2.3-liter Ford EcoBoost-benzinemotor gecombineerd met een elektromotor van 75 kW en een accu van 11,8 kWh (bruikbaar). Het duurt zo'n vier uur om de accu op te laden met behulp van een eenfaselader van 16 ampère voor een beoogde actieradius van 43 km de volledig elektrische modus. Het totale koppel van 690 Nm is het hoogste van alle productie-Rangers ooit, en met 279 pk levert de PHEV-variant meer vermogen dan de Ranger met EcoBlue dieselmotor.

De Ranger PHEV belooft dezelfde prestaties die de Ranger met diesel- of benzinemotor. Gebruikers van een Ranger PHEV blijven de mogelijkheid houden om een lading tot een ton te vervoeren, tot 3500 kg te trekken en te profiteren van het e-4WD-systeem, versnellingsbak met lage gearing en de sper op het achterdifferentieel van de Ranger. De tractiebatterij is gemonteerd tussen speciaal ontworpen framerails voor een optimale oploop-, hellings- en afloophoek.

Bestuurders van de Ranger PHEV kunnen kiezen wanneer en hoe ze accuvermogen willen gebruiken via de modi Auto EV, EV Now, EV Later of EV Charge. Klanten kunnen ook profiteren van het regeneratieve remvermogen en het directe koppel bij het trekken van zware ladingen of het uitvoeren van off-roadmanoeuvres op steile hellingen. Ford-technici hebben ook de afstelling van de wielophanding herzien voor optimaal comfort en stabielere on- en off-road mogeijkheden, rekening houdend met het unieke chassis en de gewichtsverdeling van de Ranger PHEV.

De Pro Power Onboard-technologie van de Ranger PHEV biedt klanten de mogelijkheid elektrisch gereedschap of bijvoorbeeld een koelkast en lampen van stroom te voorzien, zonder een externe stroomgenerator. Het systeem levert standaard maximaal 2,3 kW.

De Ranger PHEV is nu in Nederland te bestellen vanaf € 52.887,- exclusief belastingen voor de Wildtrak uitvoering. Voor klanten die het ultieme willen met betrekking tot luxe en aankleding is er de Stormtrak. Als extra uitrusting: Matrix led koplampen, een multifunctionele sportsbar, 360-graden camera, een premium B&O audio system met 10 speakers, het Cargo Area Management System en Pro Power OnBoard 2,3kW. De Ranger PHEV Stormtrak wisselt voor € 58.661,- exclusief belastingen van eigenaar. De eerste leveringen van de Ford Ranger PHEV worden halverwege 2025 verwacht.