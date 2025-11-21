Ford Ranger PHEV wint International Pick-up Award

De Ranger PHEV is uitgerust met een 2,3-liter EcoBoost-benzinemotor in combinatie met een 75 kW sterke elektromotor. De bestuurder kan kiezen uit meerdere EV-rijmodi, waardoor volledig elektrisch, alleen op benzine of hybride rijden mogelijk is. Met de introductie van Pro Power Onboard biedt de Ranger PHEV extra functionaliteit die debuteerde in de E-Transit bedrijfswagens.

Dankzij deze technologie fungeert de pick-up als mobiele stroombron voor gereedschap, verlichting en apparatuur, wat de productiviteit op elke werkplek aanzienlijk verhoogt. Voor bedrijven die afhankelijk zijn van flexibel inzetbare voertuigen vormt deze functie een belangrijke meerwaarde. Het is mogelijk om middels Pro Power Onboard in stroom te voorzien tot 6,9 kW, waarbij een stopcontact zich in de cabine van het voertuig (10 A en 2,3 kW) bevindt en twee in de laadbak (15 A en 3,45 kW per stopcontact).

Met de overwinning in 2026/2027 staat de teller voor de Ranger inmiddels op vier International Pick-up Award-titels. Ford won eerder in 2013, 2020 en 2024 - de laatste keer samen met de Volkswagen Amarok. De Ranger PHEV wordt in Nederland geleverd als Crew Cab met vijf zitplaatsen vanaf € 55.231,- incl. BPM, ex. BTW.