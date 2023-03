Alleen voor de show?

Hoe stoer de Ford Ranger is, hangt af van de gekozen uitvoering. Zo is de Ranger er met één of twee zitrijen en met gewone of "Raptor"-aankleding. De testauto is een "Double Cab Raptor" met vier zitplaatsen (geel kenteken) en extravagante aankleding.

Naar Amerikaanse maatstaven is de Ranger slechts een middelgrote pickup-truck, maar in absolute zin blijft dit een enorme auto. De Ranger is te lang voor het gemiddelde parkeervak en te hoog voor veel garages. Niet geheel verrassend vraagt instappen een bescheiden klim. Daarop wacht een cabine waarin alles groot, grof en stevig is. Zowel voor- als achterin zijn de hoofd- en beenruimte goed. De bekleding van de stoelen is eenvoudig schoon te maken, maar mede daarom ook glad.

Tegenover de weinig verfijnde Amerikaanse opzet van het interieur staan een Europese uitrusting en bediening. De nieuwe Ranger is voorzien van dezelfde uitrusting als de nieuwste personenauto's van Ford. Dat betekent een modern infotainment-systeem en veel actieve veiligheidsvoorzieningen. Ten opzichte van de vorige Ranger zijn die systemen verbeterd zodat ze betrouwbaarder zijn en/of een groter bereik hebben. Zo kan de dodehoekdetectie voortaan zo worden ingesteld, dat rekening wordt gehouden met een aanhanger. Bij achteruit inparkeren kan de Ranger zelf remmen voor obstakels, terwijl voor kruisend verkeer wordt gewaarschuwd. Het geluid van het B&O audiosysteem is helder en verfijnd.

Dankzij een nieuwe achterwielophanging is de laadbak groter dan voorheen en past er een europallet in. De optionele afdekhoes van de laadbak kan elektrisch worden geopend en gesloten. Rondom heeft de Ranger lampen om werken in het donker mogelijk te maken. In de laadbak zijn stopcontacten (400 Watt) te vinden. Houd er rekening mee dat die veel minder uithoudingsvermogen hebben dan die in de elektrische bedrijfswagens van Ford. De reguliere uitvoeringen hebben een opstapje achter de wielkast om makkelijk in de laadbak te klimmen. De Raptor heeft deze niet omwille van maximale bodemvrijheid.

„De mens, het mechaniek en de computer werken in het terrein welhaast perfect samen, waardoor alle mogelijkheden optimaal worden benut“

Verharde weg

De Ranger is leverbaar met doorontwikkelde versies van bestaande dieselmotoren. Geheel nieuw voor de Ranger is een 3.0 liter zescilinder benzinemotor. Daarmee wil Ford kopers aanspreken die hun pickup zowel zakelijk als privé inzetten. Ondanks de grote motorinhoud en de dubbele turbo is het vermogen relatief bescheiden: 292 pk / 491 Nm. Zowel in de stad als op de snelweg weet de Ranger Raptor daarom alleen te imponeren met het motorgeluid (geluiden van de banden en rijwind zijn juist heel bescheiden) en nauwelijks met de daadwerkelijke prestaties. De Ranger Raptor is nooit traag, maar ten opzichte van het stoere uiterlijk en de brullende uitlaten blijven spectaculaire prestaties uit. Daarbij maakt het niet uit welke rijmodus wordt gekozen, want in de sportstand is de Ranger alleen wilder maar niet sneller.

Alleen het verbruik is met recht spectaculair: Ford belooft 1 op 7 en zelfs dat is alleen te realiseren met een zeer kalme rijstijl op de lange afstand. Bij dit verbruik hoort een CO2-uitstoot van 315 gram per 100 km en daarmee stoot de Ranger Raptor zelfs meer uit dan moderne supersportwagens! Kortom: neem een diesel.

De Ranger is primair bedoeld als terreinwagen en bovendien afgestemd op de Amerikaanse smaak. Ondanks het nieuwe, moderne onderstel helt het koetswerk nadrukkelijk over en moet de bestuurder de rijstijl aanpassen. Ook goed om te weten: de draaicirkel is gigantisch en dus vraagt de Ranger ook om die reden veel ruimte in de stad. Het comfort is uitstekend en samen met de hoge zit geeft dat een groot gevoel van rust; het hoeft ook helemaal niet snel of wild!

Terreinrijden

Zodra de Ranger de verharde weg verruilt voor het terrein, staat alles in een heel ander perspectief. Dan is het motorvermogen misschien bescheiden, maar zorgt de overbemeten motor voor een enorme reserve. En de dubbele turbo is niet bedoeld voor dubbele kracht, maar om het vermogen zo soepel mogelijk op te bouwen! In het terrein zoekt de bestuurder steeds naar een balans tussen slip en grip en dat maakt de Ranger makkelijk.

Om terreinrijden nog makkelijker te maken kan de bestuurder kiezen uit standaardprogramma's voor modder, sneeuw, rotsen en meer. Daarop worden automatisch de versnellingsbak (hoge of lage gearing), het difflock voor en/of achter ingeschakeld en de antislipregeling aangepast. Het centrale beeldscherm toont hoe de computer het mechaniek instelt (voor maximaal uithoudingsvermogen hier geen elektronische substituten!) en heeft de bestuurder de mogelijkheid om dit naar eigen inzicht aan te passen. Alleen de bandenspanning moet de bestuurder met de hand aanpassen en die was voor deze gelegenheid verlaagd tot 1.5 bar.

Voor deze test is namelijk gereden in middelzwaar tot zwaar terrein met diepe blubber en steile hellingen. Omdat alles aan de Raptor is gemaakt voor terreinrijden, van het chassis via het mechaniek tot de banden, voelt de bestuurder deze Ranger altijd perfect aan. De mens, het mechaniek en de computer werken in het terrein welhaast perfect samen, waardoor alle mogelijkheden optimaal worden benut. Mede dankzij camera's rondom is het niet altijd nodig om uit te stappen om het terrein te verkennen en worden problemen dan wel vieze voeten voorkomen.

Wanneer het terrein minder zwaar wordt, kan eventueel nog voor de Baja-modus worden gekozen. Dan worden terreinwaardigheid en snelheid gecombineerd, terwijl de elektronica heel veel vrijheid geeft zodat de Raptor-rijder zich een ware coureur voelt!

Conclusie

Draait het bij de vijfde generatie van de Ford Ranger om de show of om functionaliteit? Dat hangt sterk af van de gekozen uitvoering. Bij een basisversie met dieselmotor draait alles om de functionaliteit. Dan is dit een terreinwaardige pickup-truck die meedeelt in de laatste luxe en veiligheidsvoorzieningen van de personenauto's van Ford. Ten opzichte van de vorige Ranger is het comfort mede daarom sterk verbeterd. Dankzij uitgekiende achterwielophanging past er voortaan bovendien een europallet in de laadbak.

In de hier gereden Raptor-uitvoering is de Ranger spannender om te zien, rijker aangekleed en nog beter geschikt voor zwaar terrein. De benzinemotor is daarbij echter te veel van het goede. Het verbruik en de CO2-uitstoot zijn extreem hoog en niet meer van deze tijd. Bovendien zit de echte kracht van de Ranger in de techniek voor het terreinrijden en voldoet diesel ook. De combinatie van een op maat gemaakt chassis (alleen Raptor), en de samenwerking tussen mechaniek en elektronica geven de Ranger zijn echte kracht.