Ford vernieuwt Ranger voor 2026

De eerder dit jaar geïntroduceerde Ranger PHEV levert 279 pk en tot wel 697 Nm koppel. Daarnaast biedt hij een volledig elektrisch rijbereik tot 43 km. De Ranger blijft tegelijkertijd een echt werkpaard: met een trekvermogen tot 3.500 kg, een laadvermogen van maximaal één ton en een elektronisch geregelde permanente vierwielaandrijving voor optimale offroad-capaciteiten. Klanten kunnen vanaf nu ook in Nederland kiezen voor de 3.0-liter EcoBlue V6 dieselmotor, goed voor 240 pk en 600 Nm koppel, standaard gekoppeld aan een tientraps automatische transmissie.

Ford BlueCruise

De introductie van de geavanceerde Ford BlueCruise-technologie maakt de Ranger PHEV de eerste pick-up in Europa die 'hands-off, eyes-on'-rijden mogelijk maakt. BlueCruise wordt optioneel beschikbaar op de Ranger Wildtrak PHEV. BlueCruise was het eerste systeem in zijn soort dat in 2023 goedkeuring kreeg van de regelgevende instanties in Europa bij de introductie in Groot-Brittanië. Sindsdien is het systeem goedgekeurd voor gebruik in 16 Europese markten, waaronder Nederland, en is dit het meest breed beschikbare handsfree-rijhulpsysteem in Europa.

Stoere nieuwe accenten en een verfijnd design

De Wildtrak-uitvoering krijgt een stoerdere uitstraling dankzij Ebony Gloss Black-accenten op het H-vormige frontelement en de grille-omlijsting en sportsbar in de laadbak. De glanzend zwarte grille, gecombineerd met een donker chromen middenbalk en accenten, versterkt de indruk van de pick-up.

De nieuwe 18-inch lichtmetalen velgen sluiten aan bij de elektrisch ondersteunde aandrijving, met een balans tussen aerodynamica en stijl. Daarnaast is de exclusieve kleur Ignite Orange uitsluitend beschikbaar voor de Ranger Wildtrak. Ook het interieur is naar een hoger niveau getild, met donkerchromen details en Urban Grey-stiksels op de deuren, het stuurwiel en de met Ebony-leder beklede stoelen. Deze stoelen zijn voorzien van een nieuw patroon dat geïnspireerd is op karakteristieke pick-upvormen.

Alle uitvoeringen van de Ranger worden verkrijgbaar met exterieuraccenten in Ebony Gloss Black, Asphalt Black Matt en Dark Chrome. Ook het interieur is opgefrist: Gloss Black- en Magnetite-lak vervangen het eerdere chroom en geborsteld zilver op onder meer het stuurwiel, de deurpanelen, het instrumentenpaneel, de omlijsting van het centrale display en de ventilatieroosters. Opvallende blikvangers zijn de nieuwe Ignite Orange Metallic-lak en het exclusieve interieurstiksel van de Ranger Wildtrak. Zelfs het Wildtrak-stoelembleem is verfijnd: het wordt nu 'gelast' in plaats van gestikt, geïnspireerd op de afwerking van hoogwaardige outdooruitrusting.

Tot de beschikbare uitrusting behoren Matrix LED-koplampen, 360 Zone Lighting, tienvoudig elektrisch verstelbare, verwarmde en geventileerde voorstoelen en Pro Trailer Backup Assist3. Het SYNC 4-infotainment- en navigatiesysteem10 van Ford, met een 12-inch touchscreen, is voortaan standaard op elk Ranger-model.

De vernieuwde Ranger is vanaf december 2025 te bestellen; de eerste leveringen staan gepland voor mei 2026. De Ranger PHEV wordt in Nederland geleverd als Double Cab met vijf zitplaatsen vanaf € 57.154,-. Met 3.0 V6 dieselmotor en SuperCab (twee zitplaatsen) is de Ranger leverbaar vanaf € 62.238,-. Het topmodel van de Ranger blijft de onverslaanbare Raptor-uitvoering met 3.0 V6 benzinemotor (twee zitplaatsen). De Ranger Raptor is in Nederland leverbaar vanaf € 85.900,-. Al de genoemde prijzen zijn inclusief BPM en exclusief BTW.