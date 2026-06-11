 11 juni 2026

Mini

MINI herintroduceert One

11 juni 2026 - MINI herintroduceert de nieuwe MINI One, het vertrouwde instapmodel van de vorige (benzine)generaties is terug in de nieuwe MINI-familie en draagt nu de naam MINI Cooper One. Hij is verkrijgbaar als de 3-deurs en 5-deurs, beide met benzinemotor. De MINI Cooper One is verkrijgbaar met Essential of Classic uitvoering en is nu te bestellen vanaf 34.490 euro.

Standaard wordt de auto geleverd met een Melting Silver-lak, een dak in carrosseriekleur, 16-inch 4-Square Spoke Silver lichtmetalen wielen en een zwart multitone interieur. Optioneel zijn alle vertrouwde MINI lakkleuren zoals Chili Red, Sunny Side Yellow en British Racing Green beschikbaar voor de MINI Cooper One. Bij de Classic uitvoering kan men ook kiezen voor bonnet stripes op de motorkap.

Mini

Bij zowel de Essential uitvoering als de Classic uitvoering is de keuze mogelijk voor een XS- of S-optiepakket. Het XS-pakket omvat onder andere een alarmsysteem klasse 3, draadloze telefoonlader, verwarmde voorstoelen en een MINI Head-Up Display. Het S-pakket heeft alle opties van een XS-pakket maar maakt je Cooper One compleet met onder meer Comfort Access, High Beam assistant en de MINI Experience Modes.

De 1,5-liter driecilinder motor levert 122 pk, accelereert van 0-100 km/u in 9,3 seconden en heeft een topsnelheid van 205 km/u. De productie van de MINI Cooper One modellen gaat in juli 2026 van start in de MINI Fabriek Oxford en de eerste leveringen aan klanten worden verwacht in het derde kwartaal van 2026.