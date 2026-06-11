MINI herintroduceert One

Standaard wordt de auto geleverd met een Melting Silver-lak, een dak in carrosseriekleur, 16-inch 4-Square Spoke Silver lichtmetalen wielen en een zwart multitone interieur. Optioneel zijn alle vertrouwde MINI lakkleuren zoals Chili Red, Sunny Side Yellow en British Racing Green beschikbaar voor de MINI Cooper One. Bij de Classic uitvoering kan men ook kiezen voor bonnet stripes op de motorkap.

Bij zowel de Essential uitvoering als de Classic uitvoering is de keuze mogelijk voor een XS- of S-optiepakket. Het XS-pakket omvat onder andere een alarmsysteem klasse 3, draadloze telefoonlader, verwarmde voorstoelen en een MINI Head-Up Display. Het S-pakket heeft alle opties van een XS-pakket maar maakt je Cooper One compleet met onder meer Comfort Access, High Beam assistant en de MINI Experience Modes.

De 1,5-liter driecilinder motor levert 122 pk, accelereert van 0-100 km/u in 9,3 seconden en heeft een topsnelheid van 205 km/u. De productie van de MINI Cooper One modellen gaat in juli 2026 van start in de MINI Fabriek Oxford en de eerste leveringen aan klanten worden verwacht in het derde kwartaal van 2026.