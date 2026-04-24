iCar komt naar Nederland

iCar werd drie jaar geleden gelanceerd in China als eerste, onafhankelijke, elektrische submerk van Chery Automobile. Met een sterke focus op jonge bestuurders en een frisse, eigentijdse benadering van mobiliteit wil iCar zich onderscheiden in de snelgroeiende markt van elektrische voertuigen.

iCar heeft in korte tijd al een aantal modellen gepresenteerd op de Chinese markt:

iCar 03: deze compacte SUV, geïntroduceerd begin 2024, wordt door het merk omschreven als een 'Pure Electric Hardcore'-voertuig. Het model valt op door zijn robuuste, hoekige design en is optioneel verkrijgbaar met dual-motor vierwielaandrijving, wat hem geschikt maakt voor avontuurlijke ritten.

iCar V23: dit is een stoere 4x4 die qua styling doet denken aan klassieke terreinwagens. Hij benadrukt het offroad-karakter dat iCar wil uitstralen.

iCar V27: dit model combineert hetzelfde karakter als de V23 met meer ruimte en een krachtige elektrische aandrijflijn met REEV-techniek (Range-Extender Electric Vehicle). Met een lengte van bijna vijf meter en een 1.5T benzinemotor als generator biedt de V27 een gecombineerd rijbereik van meer dan 1.000 km (CLTC). Hij is ontworpen voor zowel stedelijk gebruik als offroad-avonturen en wordt in het vierde kwartaal van 2026 in Nederland verwacht.

De modellen van iCar worden gebouwd op de elektrische platforms van CHERY. Ze zijn uitgerust met slimme connectiviteit, AI-gestuurde functies en moderne rijhulpsystemen. iCar combineert traditionele automotive-expertise met wat het zelf 'internet thinking' noemt. Dit betekent dat iCar sterk inzet op digitalisering, slimme ecosystemen en gebruikerservaring, terwijl het profiteert van de jarenlange productie-ervaring van Chery Automobile.