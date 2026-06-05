5 EuroNCAP sterren voor Subaru Uncharted

Voor de beoordeling van 'inzittenden volwassen' scoorde de nieuwe Subaru Uncharted de maximale punten in de tests voor aanrijdingen van achteren, inzittendeninteractie en zijdelingse botsingen met mobiele barrières, dankzij een goede bescherming van alle kritieke lichaamsdelen. Tests lieten zien dat het passagierscompartiment stabiel bleef bij de frontale offsetbotsing, waarbij dummygegevens bevestigden dat de knieën en dijbenen van zowel bestuurder als voorpassagier goed beschermd waren. Ook de bescherming van alle kritieke lichaamsdelen van de voorpassagier werd als goed beoordeeld. De Uncharted liet bovendien zien dat inzittenden van verschillende maten en zitposities een vergelijkbaar beschermingsniveau krijgen. Analyse van de impactkar en de vervormbare barrière gaf aan dat de Uncharted een relatief 'vriendelijke' botsingspartner is bij een frontale aanrijding, waardoor de krachten op andere voertuigen worden verminderd.

Tests op de voorstoelen en hoofdsteunen toonden een goede bescherming tegen whiplashletsel bij een kop-staartbotsing, terwijl ook de achterbank een goed niveau van bescherming bieden voor achterpassagiers. De beheersing van beweging bij botsingen van opzij (far-side impacts) werd als voldoende beoordeeld, mede dankzij een door Subaru ontwikkelde maatregel om interactie tussen inzittenden te beperken. De centrale airbag presteerde goed in de Euro NCAP-testen, waarbij dummygegevens een goede bescherming voor zowel bestuurder als passagier lieten zien. De Uncharted is uitgerust met een geavanceerd eCall-systeem dat hulpdiensten waarschuwt bij een ongeval, evenals een remsysteem na impact dat secundaire botsingen helpt voorkomen. Subaru liet bovendien zien dat deuren en ramen na onderdompeling nog steeds functioneel blijven, zodat inzittenden indien nodig veilig kunnen ontsnappen.

Voor de beoordeling van 'inzittenden kind' behaalde de nieuwe Subaru Uncharted de maximale score in de CRS-installatiecheck en zijdelingse impact, en bijna maximale scores in de frontale impact op basis van 6- en 10-jarige kinderen. De bescherming in de frontale offsettest werd als goed beoordeeld voor alle kritieke lichaamsdelen van het 6-jarige kinddummy en goed tot voldoende voor het 10-jarige kinddummy, wat bijdraagt aan de sterke crashtestprestaties van de Uncharted voor kinderen. In de zijdelingse botsing met barrière werd de bescherming van alle kritieke lichaamsdelen als goed beoordeeld voor beide kinddummies. De voorpassagiersairbag kan worden uitgeschakeld zodat een achterwaarts gerichte kinderstoel veilig kan worden gebruikt; Euro NCAP benadrukte de duidelijke informatie over de airbagstatus. De Uncharted is uitgerust met het Rear Seat Reminder-systeem, dat de bestuurder waarschuwt om de achterbank te controleren als een achterdeur is geopend vóór het rijden, om te voorkomen dat een kind of baby per ongeluk in de auto wordt achtergelaten. Alle typen kinderzitjes waarvoor de Uncharted is ontworpen konden correct worden geïnstalleerd en goed worden geplaatst.

Voor de beoordeling van kwetsbare weggebruikers behaalde de nieuwe Subaru Uncharted maximale punten voor AEB-motorrijders en lane support voor motorrijders, en bijna maximale scores voor AEB-fietsers en bescherming tegen 'dooring' voor fietsers. Het Autonomous Emergency Braking (AEB)-systeem reageert op kwetsbare weggebruikers, waaronder voetgangers, fietsers en motorrijders, evenals op andere voertuigen. De prestaties in fietsscenario's waren sterk, inclusief situaties waarbij een autodeur wordt geopend in het pad van een naderende fietser ('dooring'). Het systeem reageerde ook goed op motorrijders in situaties met stilstaande, remmende of tegemoetkomende motoren. In voetgangerdetectietests presteerde het systeem solide. De bescherming van een aangereden voetganger of fietser was overwegend goed of voldoende, met vooral goede bescherming van het bekken en goede bescherming van knie en scheenbeen op alle testlocaties. Rijstrookassistentie voor motorrijders presteerde eveneens goed en hielp botsingen tijdens rijstrookwissels te voorkomen.

Voor de beoordeling van veiligheidsassistentie behaalde de nieuwe Subaru Uncharted maximale scores voor Lane Support en de gordelverklikker, en bijna maximale scores in de AEB car-to-car test. Het AEB-systeem presteerde goed in tests met andere voertuigen en droeg positief bij aan het voorkomen van botsingen. Het rijstrookassistentiesysteem corrigeert zacht de koers van de auto wanneer deze de rijstrook dreigt te verlaten en grijpt ook in bij meer kritieke situaties (Lane Tracing Assist, Lane Departure Alert). De Uncharted is standaard uitgerust met een gordelverklikker voor zitplaatsen voor en achter, die maximale scores behaalde in deze categorie, evenals een bestuurdersmonitoringssysteem dat continu de toestand van de bestuurder bewaakt en waarschuwingen of aanbevelingen geeft wanneer nodig. Dit verhoogt de effectiviteit van veiligheidssystemen zoals Pre-Collision Braking (PCS), Adaptive Cruise Control (ACC) en het Emergency Driving Stop System (EDSS). De Road Sign Assist (RSA)-functie herkent verkeersborden en toont deze op het instrumentenpaneel, en maakt het mogelijk om de snelheidsbegrenzer automatisch aan te passen aan de geldende snelheidslimieten.