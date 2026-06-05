Audi introduceert Nuvolari

De Audi Nuvolari is vernoemd naar Tazio Nuvolari, één van de meest markante figuren uit de geschiedenis van de autosport. Hij werd geboren in Italië en stond bekend om zijn onverschrokkenheid, vindingrijkheid, toewijding en vastberadenheid om te slagen. Als eerste productiemodel dat de nieuwe designfilosofie van Audi volgt, combineert de Nuvolari het karakter van een supercar met een nieuw ontwerp. De middenmotor bepaalt de proporties van de auto. Het exterieur wordt gedomineerd door Audi's nieuwe kleur Titanium, een lak die ook wordt gebruikt op de Audi Concept C en de Audi Formule 1 raceauto.

Interieur en UI/UX

Het interieur van de Audi Nuvolari is volledig gericht op het rijden. Een minimalistische opzet concentreert alle bedieningselementen op essentiële functies en plaatst ze direct in het blikveld van de bestuurder, inclusief belangrijke onderdelen van de mens-machine-interface (HMI). Digitale schermen en fysieke bedieningselementen maken een natuurlijke interactie mogelijk. Precisie en vakmanschap kenmerken het hele interieur, van de bedieningselementen en ventilatieopeningen tot het frame van het centrale display, vervaardigd uit geanodiseerd aluminium. Lichtgewicht stoelen vullen het op de bestuurder gerichte interieurconcept aan. De koolstofvezelstructuur in de zitting en rugleuning vermindert het gewicht en zorgt tegelijk voor een hoge stijfheid en zijdelingse ondersteuning.

Audi Space Frame met carbon carrosserie

De Audi Nuvolari heeft een lichtgewicht chassisconstructie en een hoge torsiestijfheid. Om dit te bereiken combineert Audi de beproefde Audi Space Frame-technologie met een carbon buitenkant - een primeur voor Audi. Bijna alle carrosserieonderdelen zijn gemaakt van met koolstofvezel versterkt polymeer (CFRP). Alle koolstofvezelonderdelen zijn ontwikkeld met behulp van Formule 1-expertise. Ook debuteren gesmede velgen met een centrale wielmoer in het productportfolio van Audi.

De Nuvolari maakt gebruik van actieve aerodynamica om prestaties en efficiëntie doelgericht te combineren. Het systeem past de neerwaartse druk, de luchtweerstand en de aerodynamische balans aan de rijomstandigheden aan, voor maximale stabiliteit en een nauwkeurige controle over de auto.

Elk exterieuronderdeel heeft een aerodynamische functie, van de frontsplitter tot de achterdiffusor. De Formule 1-coureurs van Audi gaven tijdens de ontwikkelingsfase gerichte feedback om de aerodynamische prestaties te verfijnen. De luchtinlaten aan de voorkant zorgen voor remkoeling en een thermisch beheer van de verbrandingsmotor en de hybride componenten. Een geventileerde voorkant, ook wel S-duct genoemd, verbetert de aerodynamische efficiëntie bij de vooras, wat zorgt voor neerwaartse druk, minder opwaartse kracht bij hoge snelheden en een betere koeling van de aandrijflijn.

Een centraal onderdeel van het actieve aerodynamische systeem is de uitklapbare adaptieve achtervleugel. Deze regelt de neerwaartse druk en de luchtweerstand in drie standen: Gesloten, Lage neerwaartse druk (LD) en Hoge neerwaartse druk (HD). In prestatiegerichte modi zoals Dynamic, Dynamic+ en Track werkt de achtervleugel volledig automatisch. Op rechte stukken schakelt het systeem over naar de LD-stand om de topsnelheid en stabiliteit te optimaliseren. Het Drag Reduction System (DRS), bekend uit de Formule 1, kan handmatig worden geactiveerd via een speciale knop op het stuur om de vleugel verder te laten zakken, waardoor de luchtweerstand afneemt en de topsnelheid toeneemt. Tijdens het remmen en in bochten gaat de vleugel naar de HD-stand om de neerwaartse druk te optimaliseren voor maximale prestaties en controle. In deze configuratie met hoge neerwaartse druk levert het aerodynamische concept van de Audi Nuvolari - afhankelijk van de rijsituatie - meer dan 400 kg neerwaartse druk. De positie van de achtervleugel kan zowel automatisch als handmatig worden bediend via een draaiknop op het stuur, in alle rijstanden behalve E-Hybrid.

Hybride aandrijflijn met vier motoren

De Audi Nuvolari wordt aangedreven door een hybride aandrijflijn met een maximaal systeemvermogen van 736 kW (1.001 pk). Deze aandrijflijn combineert een 588 kW (800 pk) sterke 4,0-liter V8-biturbomotor met drie axiale flux-elektromotoren, elk goed voor 110 kW. Het lithium-ion accupakket heeft een bruto-capaciteit van 7,3 kWh. De verbrandingsmotor levert een maximumkoppel van 730 Nm en loopt door tot 10.000 tpm. Twee oliegekoelde axiale flux-elektromotoren op de vooras leveren een koppel tot 2.150 Nm. Als integraal onderdeel van het Quattro vierwielaandrijfsysteem maken ze een variabele koppelverdeling mogelijk. Een derde elektromotor tussen de V8-middenmotor en transmissie maakt het aandrijfconcept compleet.

In de Nuvolari bouwt Audi het bekende principe van Quattro uit en definieert het de volgende generatie vierwielaandrijving met Quattro predictive ride. Het systeem verwerkt de huidige rijsituatie op basis van een nauwkeurig model. Sensorgegevens, waaronder de stuurhoek, acceleratie, giersnelheid en het gripniveau, worden continu doorgegeven aan het besturingssysteem. Wanneer het systeem een mogelijk verlies aan grip in een bocht verwacht, reageert het proactief als een geïntegreerd geheel. De motoren verdelen het koppel daarbij in zowel de lengte- als de dwarsrichting, terwijl de remmen de auto stabiliseren door gerichte ingrepen om zo slip te verminderen. De aerodynamica past de neerwaartse druk aan de situatie aan. De elektromotoren op de vooras vormen een onderdeel van het voorspellende systeem en maken variabele koppelverdeling mogelijk voor wendbaarheid en stabiliteit op hoge snelheden. Bestuurders kunnen het systeem ook zelf beïnvloeden via draaiknoppen op het stuur, met vier rijmodi die verschillende prioriteiten stellen aan aandrijving, voertuigdynamiek en efficiëntie.

Remsysteem

Het remsysteem van de Audi Nuvolari is ontwikkeld voor prestaties onder extreme omstandigheden. Een op de autosport geïnspireerd brake-by-wire-systeem maakt een variabele verdeling tussen recuperatie en hydraulisch remmen mogelijk. Het rempedaal is functioneel ontkoppeld van de daadwerkelijke remkracht op de wielen om een goed pedaalgevoel te garanderen. Op de vooras werken vaste remklauwen met tien zuigers samen met remschijven van 420 × 40 mm, terwijl aan de achterzijde remklauwen met vier zuigers worden gecombineerd met schijven van 410 × 32 mm. De remschijven komen rechtstreeks uit de Formule 1