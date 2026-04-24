Chery komt naar Nederland

De fabrikant, in Nederland al bekend met Omoda Jaecoo, heeft in de afgelopen jaren zijn internationale aanwezigheid in Europa uitgebreid. Chery is al met meerdere modellen leverbaar in verschillende Europese landen, waaronder het Verenigd Koninkrijk en Polen. Vanaf juni 2026 arriveren de eerste Chery-modellen ook in Nederland, waarna direct de verkoop start bij de circa twintig onafhankelijke Chery-dealers door het hele land. De officiële lancering van het automerk in Nederland is gepland in september 2026.

De introductie in Nederland maakt deel uit van Chery's bredere Europese expansiestrategie. In het Verenigd Koninkrijk wist het concern, samen met zustermerk Omoda Jaecoo, binnen korte tijd een marktaandeel van meer dan 2,6% te behalen, met ruim 53.000 verkochte auto's in 2025. Het succes in de Britse markt bevestigt de toenemende vraag naar betaalbare voertuigen. Chery verwacht dat deze propositie ook goed aansluit bij de Nederlandse markt, waar elektrificatie en lage prijzen steeds belangrijker worden.

Bij de Nederlandse introductie richt Chery zich op het SUV-segment. Alle Chery Tiggo-modellen beloven een hoge instap, een ruim interieur, moderne rijhulpsystemen en efficiënte aandrijflijnen. In Nederland zet Chery in op hybride- en plug-in hybride-aandrijflijnen, waaronder de nieuwste generatie van 'Chery Super Hybrid'-systemen met een elektrische actieradius tot wel 145 km (WLTP). Vanaf 2027 wordt ook volledig elektrische aandrijving geïntroduceerd.

Chery Tiggo 4: instapmodel

De Chery Tiggo 4 CSH (Chery Super Hybrid) is een compacte SUV in het B-segment en vormt een instapmodel in de Tiggo-reeks. De vijfdeurs SUV maakt gebruik van Chery's in eigen huis ontwikkelde hybridetechnologie. De Tiggo 4 belooft een ruim interieur, een comfortabele hoge instap en moderne technologie, waaronder een digitaal instrumentarium en een groot infotainmentscherm.

De Chery Tiggo 4 is een full hybrid waarbij een 1,5-liter viercilinder benzinemotor wordt ondersteund door een elektromotor. Het model is voorzien van een automatische transmissie, voorwielaandrijving en een systeemvermogen van 120 kW (163 pk). Met een lengte van circa 4,3 meter positioneert het model zich in het hart van het compacte SUV-segment.

Chery Tiggo 7: familie-SUV

De Chery Tiggo 7 CSH is een middelgrote plug-in hybride SUV voor het C-segment. Hij belooft plaats aan vijf inzittenden, een ruim interieur met moderne displays, uitgebreide connectiviteit en slimme rijhulpsystemen. Met een lengte van 4,5 meter, een wielbasis van 2,67 meter en een bagageruimte van 484 liter biedt de Tiggo 7 ruimte voor passagiers en bagage.

Het aandrijfsysteem van de Chery Tiggo 7 bestaat uit een 1,5-liter turbobenzinemotor met 105 kW (143 pk) en 215 Nm, een 150 kW sterke elektromotor, een 18,4 kWh LFP-accu en een automatische transmissie. Het systeemvermogen bedraagt 205 kW (279 pk). De Tiggo 7 is te rijden als hybride met een gemiddeld verbruik van 6 l/100 km, terwijl het mogelijk is om een afstand tot 90 km (WLTP) volledig elektrisch te rijden. De totale actieradius bedraagt 1.200 km.

Chery Tiggo 8: extra ruimte

De Chery Tiggo 8 CSH is een 7-persoons SUV voor het D-segment. Net als de Tiggo 7 is dit model voorzien van Chery's in eigen huis ontwikkelde plug-in hybridesysteem. Het model richt zich op gezinnen die behoefte hebben aan extra ruimte en veelzijdigheid. De Tiggo 8 belooft moderne technologie, waaronder grote displays, uitgebreide connectiviteit en diverse rijhulpsystemen. De Chery Tiggo 8 CSH wordt aangedreven door hetzelfde plug-in hybridesysteem als de Tiggo 7 CSH, met voorwielaandrijving en een systeemvermogen van 205 kW (279 pk).

Chery Tiggo 9: het vlaggenschip

De Chery Tiggo 9 CSH is het vlaggenschip in de Tiggo-reeks en wordt begin 2027 in Nederland verwacht. Het betreft een 7-persoons plug-in hybride SUV met standaard vierwielaandrijving. De Tiggo 9 is uitgerust met een 34,4 kWh LFP-accu, goed voor een elektrische actieradius tot 142 km en een totaal bereik van 1.050 km. Het hybridesysteem van de Chery Tiggo 9 bestaat uit een 1.5 T-GDI benzinemotor en drie elektromotoren, gekoppeld aan een 3DHT-transmissie. De achterwielen worden aangedreven door een 175 kW elektromotor. Het systeemvermogen bedraagt 315 kW (428 pk).

Dealer- en servicenetwerk

Voor de Nederlandse markt werkt Chery aan een onafhankelijk netwerk van dealers en servicepartners om landelijke dekking te realiseren. In totaal zijn twintig dealerpartners en showrooms gepland. Alle Tiggo-modellen van Chery worden geleverd met zeven jaar garantie (of 150.000 km). Op de batterij geldt een garantie van acht jaar (of 160.000 km).