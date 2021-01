Mini aangepast voor modeljaar 2021

27 januari 2021 | De MINI 3-deurs, de MINI 5-deurs én de MINI Cabrio zijn aangepast voor modeljaar 2021. De wereldwijde introductie van de vernieuwde MINI vindt plaats in maart 2021. De modelspecifieke updates op gebied van design, technologie en premium kwaliteit geven ook een nieuwe impuls aan de volledig elektrische MINI Electric in het elektrische segment. Ook de nieuwste versies van de atletische MINI John Cooper Works en MINI John Cooper Works Cabrio profiteren van de modelspecifieke doorontwikkeling.

Een nieuwe designtaal voor de carrosserie zet de verschijning van de MINI in een puristisch licht. Het vooraanzicht van de MINI 3-deurs, inclusief de MINI Electric, de MINI 5-deurs en de MINI Cabrio is bijzonder expressief. Het wordt meer dan ooit gedomineerd door de ronde MINI koplampen en de karakteristieke grille, waarvan de zeshoekige omlijsting nog meer plaats inneemt. De positielichten zijn vervangen door zo veel mogelijk op de hoeken geplaatste verticale luchtinlaten, die een opening bieden voor de luchtgeleiders die de aerodynamica optimaliseren. De centrale bumperstrip, die ook dienstdoet als kentekenplaathouder, is nu uitgevoerd in carrosseriekleur in plaats van zwart.

Typerende MINI proporties en korte overhangen blijven het zijaanzicht bepalen. De nieuwe contouren van de wielkuipomlijsting zijn opvallend. Verder zijn de richtingaanwijzers aan de zijkant, geïntegreerd in de nieuw vormgegeven side scuttles, voortaan voorzien van LED-technologie. De achterzijde van de modellen met verbrandingsmotor wordt gekenmerkt door een geminimaliseerd design. Een zwarte omlijsting verwijst naar de zeshoekige vorm van de grille. Het mistachterlicht is nu geïntegreerd in de achterbumper en bestaat uit een smallere LED-lichtunit.

Contrasterende kleuren voor het dak en de buitenspiegelkappen zijn de opvallendste designkenmerken. In aanvulling op de kleuren Jet Black, Aspen White, Melting Silver en (voor de MINI John Cooper Works) Chili Red, is er ook een dakafwerking voor de MINI 3-deurs en MINI 5-deurs. Het nieuwe Multitone dak heeft een kleurverloop van San Marino Blue via Pearly Aqua naar Jet Black. Dit effect komt tot stand met nieuwe laktechnieken en strekt zich uit van de voorruit tot de achterste dakrand. De drie kleuren worden direct na elkaar aangebracht volgens een nat-op-nat verfproces. Deze afwerking, bekend als Spray Tech, is geïntegreerd in het geautomatiseerde productieproces in de MINI fabriek in Oxford (VK). Toch ontstaan hierbij kleine afwijkingen in het kleurenpatroon, zodat iedere MINI met Multitone dak af fabriek al echt uniek is.

Het aanbod carrosseriekleuren omvat drie nieuwe kleuren. Behalve de carrosseriekleuren Rooftop Grey metallic en Island Blue metallic is nu ook Zesty Yellow beschikbaar, dat eerst alleen leverbaar was voor de MINI Cabrio. Als onderdeel van de optie Piano Black Exterior zijn de portiergrepen, de side scuttles, het tankklepje, de MINI logo's op de motorkap en achterklep, de modelaanduiding en de uitlaateindpijpen uitgevoerd in hoogglans zwart. Dit als aanvulling op de omlijstingen van de koplampen, grille en achterlichten.

Ook het aanbod van lichtmetalen wielen is voor de MINI vernieuwd. Er zijn vijf nieuwe varianten: 17 inch wielen zijn nu leverbaar in Tentacle Spoke zwart design, in Scissor Spoke design (voorheen alleen voor de MINI Sidewalk Cabrio) en in Pedal Spoke zwart design (voorheen exclusief voor 60 Years Edition). Verder zijn er de 18 inch wielen in Pulse Spoke design, met een concentrische bicolour uitvoering die zorgt voor bijzonder indrukwekkende designaccenten. Eveneens in 18 inch zijn de lichtmetalen John Cooper Works wielen in Circuit Spoke zwart design leverbaar.

Een nieuwe, expressief vormgegeven versie van de LED-koplampen is nu standaard voor de MINI 3-deurs, MIN 5-deurs en MINI Cabrio. De behuizing van de karakteristieke ronde koplampen is niet meer uitgevoerd in chroom, maar in zwart. LED-verlichting voor het dim- en grootlicht zorgt voor een heldere en gelijkmatige belichting van de weg. Een omlijstende lichtband neemt de functie van dagrijverlichting en de richtingaanwijzers op zich.

De functies van de optionele Adaptieve LED-koplampen omvatten de bochtverlichting, het matrix-grootlicht en de verlichting voor weersomstandigheden met beperkt zicht. In een bocht schijnt een afzonderlijke lichtstraal automatisch naar het weggedeelte waar de bestuurder naartoe stuurt. Het grootlicht werkt boven de 70 km/uur automatisch, rekening houdend met de verkeerssituatie. Hiervoor is de bijbehorende LED-unit verdeeld in vier segmenten, die afzonderlijk van elkaar geactiveerd en gedeactiveerd worden. Deze matrixfunctie zorgt ervoor dat andere weggebruikers niet worden verblind. Als de camera aan de voorzijde van de MINI een voertuig signaleert, dan schijnen de lichtstralen in die richting alleen op de sterkte van het dimlicht. De verlichting voor weersomstandigheden met beperkt zicht is te activeren met een druk op een knop. Bij slecht zicht, bijvoorbeeld in de mist of bij hevige regen of sneeuw, kan het dimlicht voor een intensievere verlichting van de weg worden aangevuld door de bochtverlichting op verminderde sterkte.

De karakteristieke achterlichten in Union Jack design behoren voortaan tot de standaarduitrusting van de MINI 3-deurs, de MINI 5-deurs en de MINI Cabrio. Het op de Britse vlag geïnspireerde patroon van de achterlichten wordt door de donkerdere uitvoering extra benadrukt. Behalve het achteruitrijlicht zijn de achterlichten volledig uitgevoerd in LED-technologie.

Nieuw zijn de sportstoelen in de Light Chequered kleurvariant, die aansluiten op de Zesty Yellow carrosseriekleur. De Black Pearl bekleding is voorzien van een nieuw, expressief ruitpatroon in kenmerkende Britse MINI stijl. De naden bij de overgang met het zwarte kunstleder van de stoelwangen zijn voorzien van een kleurenschema dat past bij de stof van de stoeloppervlakken.

Het design van de Colour Line, voorheen leverbaar als individuele optie, is nu afgestemd op de kleur van de bekleding. Het aantal verchroomde interieurdelen is aanzienlijk teruggebracht. De twee buitenste, ronde luchtuitstroomopeningen zijn nu omlijst door zwarte panelen. De luchtroosters in het midden zijn volledig nieuw ontworpen en nu naadloos geïntegreerd in het oppervlak. Dit oppervlak is optioneel leverbaar in de nieuwe varianten Silver Chequered en MINI Yours Aluminium. Voor de MINI Electric behoort ook de variant Electric tot de mogelijkheden. Deze kleuren strekken zich nu uit over de gehele breedte van het dashboard.

Een nieuw 8,8 inch kleurentouchscreen, aanrakingsgevoelige sneltoetsen en hoogglans oppervlakken zijn nu standaard. Bovendien zijn de audiobediening en de knoppen voor de alarmlichten en bestuurdersassistentiesystemen harmonieuzer in het ronde instrumentarium geïntegreerd. In combinatie met het optionele Ambient Light zorgt een nieuw oppervlakdesign met lasergravure ervoor dat de LED-lichtring van het instrumentarium beter tot zijn recht komt. De bedieningsknop van het systeem, op de middenconsole, krijgt in combinatie met een navigatiesysteem een volledig zwart oppervlak.

Een nieuw vormgegeven en met leder bekleed sportstuurwiel behoort voor alle modelvarianten van de MINI 3-deurs, MINI 5-deurs en MINI Cabrio tot de standaarduitrusting. Een nieuwe structuur voor de knoppen maakt het activeren van de audio- en telefoonfuncties, de bestuurdersassistentiesystemen en de stembediening gemakkelijker.

Het centrale instrumentendisplay en digitale cockpitdisplay bieden keuze uit twee kleurenschema's, die zijn op te roepen via het systeemmenu. In de Lounge modus wordt de inhoud getoond met een ontspannende kleurenreeks, variërend van turquoise tot Petrol blauw. In de Sport modus verandert de achtergrond van de schermen in rood en antraciet. In modellen met de optionele MINI Driving Modes is het kleurenschema gekoppeld aan de bijbehorende instelling. In de modi MID en GREEN is de weergave in Lounge stijl en in de Sport modus in de gelijknamige stijl. Optioneel is via het systeemmenu ook een uniform kleurenschema voor alle MINI Driving Modes in te stellen.

In combinatie met de nieuwe optie Ambient Light worden de kleuren van de displays naar wens gecombineerd met de interieurverlichting. Hierbij is er voor zowel de Lounge als Sport modus keuze uit zes lichtkleuren voor het interieur. Deze kleuren zijn in te stellen met een schakelaar boven de voorruit. De gewenste lichtkleur wordt vervolgens uitgestraald door de LED-ring van het centrale instrumentarium, vanaf de indirect verlichte interieuroppervlakken, langs de contouren van de portierpanelen, de handgrepen van de (voor)portieren, vanaf de raamstijlen, het voorstel deel van de middenconsole en vanuit de voetenruimte. Dit zorgt voor een individueel instelbare en altijd harmonieuze lichtsfeer in het interieur van de MINI 3-deurs, MINI 5-deurs en MINI Cabrio. Bovendien verlicht het optionele Ambient Light ook de portiergrepen en het instapgebied van de bestuurder en passagier.

Benzinemotoren met drie of vier cilinders vormen het motorenaanbod voor de MINI 3-deurs, de MINI 5-deurs en de MINI Cabrio. De MINI TwinPower Turbo technologie bestaat uit een in het uitlaatspruitstuk geïntegreerde turbolader, directe brandstofinjectie en variabele kleptiming. De driecilindermotoren, elk met een inhoud van 1,5 liter, zijn leverbaar in drie vermogensversies: 55 kW (75 pk), 75 kW (102 pk) en 100 kW (136 pk). De 2,0-liter viercilindermotor heeft een maximumvermogen van 131 kW (178 pk) of 170 kW (231 pk) in de twee John Cooper Works modellen. Dankzij voortdurend geoptimaliseerde emissiebeheersingstechnologie, waaronder een partikelfilter voor benzinemotoren, voldoen alle modelvarianten aan emissienorm Euro 6d.

Met zijn 135 kW (184 pk) sterke elektromotor biedt de MINI Electric emissievrij rijplezier. Het vermogen wordt via een vaste overbrenging op de wielen overgebracht. De lithium-ion-batterij is laag in de vloer geplaatst en heeft een capaciteit van 32,6 kWh. Dat is goed voor een actieradius van 203 tot 234 kilometer volgens de WLTP-testcyclus.

De verbrandingsmotoren van de MINI 3-deurs, MINI 5-deurs en MINI Cabrio worden standaard gecombineerd met een handgeschakelde zesversnellingsbak. Met uitzondering van de lichtste motor voor de MINI 3-deurs en MINI 5-deurs, zijn de modellen ook leverbaar met een zevenstraps Steptronic transmissie met dubbele koppeling. Voor de John Cooper Works modellen is dit een achttraps Steptronic transmissie.

Er zijn vier motoren leverbaar voor de MINI 3-deurs en de MINI 5-deurs:

MINI One First 3-deurs (vanaf € 25.300): 55 kW (75 pk), 0 - 100 km/uur in 13,4 seconden, topsnelheid: 173 km/uur, brandstofverbruik: 5,4 - 5,8 l/100 km, CO2-emissie: 122 - 133 g/km.

MINI One 3-deurs (vanaf € 25.900): 75 kW (102 pk), 0 - 100 km/uur in 10,3 seconden, topsnelheid: 193 km/uur, brandstofverbruik: 5,4 - 6,0 (5,5 - 6,1) l/100 km, CO2-emissie: 123 - 136 (124 - 138) g/km.

MINI Cooper 3-deurs (vanaf € 27.900): 100 kW (136 pk), 0 - 100 km/uur in 8,2 (8,1) seconden, topsnelheid: 210 km/uur, brandstofverbruik: 5,5 - 6,1 l/100 km, CO2-emissie: 124 - 138 g/km.

MINI Cooper S 3-deurs (vanaf € 35.900): 131 kW (178 pk), 0 - 100 km/uur in 6,7 (6,6) seconden, topsnelheid: 235 km/uur, brandstofverbruik: 6,2 - 6,7 (5,8 - 6,4) l/100 km, CO2-emissie: 140 - 151 (132 - 144) g/km.

MINI One 5-deurs (vanaf € 26.900): 75 kW (102 pk), 0 - 100 km/uur in 10,6 seconden, topsnelheid: 192 km/uur, brandstofverbruik: 5,5 - 6,1 (5,5 - 6,2) l/100 km, CO2-emissie: 124 - 138 (126 - 140) g/km.

MINI Cooper 5-deurs (vanaf € 28.900): 100 kW (136 pk), 0 - 100 km/uur in 8,4 (8,3) seconden, topsnelheid: 207 km/uur, brandstofverbruik: 5,5 - 6,1 (5,6 - 6,2) l/100 km, CO2-emissie: 126 - 139 (126 - 140) g/km.

MINI Cooper S 5-deurs (vanaf € 36.900): 131 kW (178 pk), 0 - 100 km/uur in 6,8 (6,7) seconden, topsnelheid: 235 km/uur, brandstofverbruik: 6,2 - 6,8 (5,9 - 6,5) l/100 km, CO2-emissie: 141 - 154 (134 - 147) g/km.

Er zijn drie motoren leverbaar voor de MINI Cabrio:

MINI One Cabrio (vanaf € 31.200): 75 kW (102 pk), 0 - 100 km/uur in 11,0 seconden, topsnelheid: 190 km/uur, brandstofverbruik: 5,8 - 6,3 l/100 km, CO2-emissie: 133 - 143 g/km.

MINI Cooper Cabrio (vanaf € 33.200): 100 kW (136 pk), 0 - 100 km/uur in 8,8 (8,7) seconden, topsnelheid: 206 (205) km/uur, brandstofverbruik: 5,9 - 6,4 l/100 km, CO2-emissie: 134 - 144 (135 - 146) g/km.

MINI Cooper S Cabrio (vanaf € 41.200): 131 kW (178 pk), 0 - 100 km/uur in 7,1 (6,9) seconden, topsnelheid: 230 km/uur, brandstofverbruik: 6,5 - 6,9 (6,2 - 6,6) l/100 km, CO2-emissie: 148 - 157 (141 - 151) g/km.

Ook leverbaar: MINI Electric (vanaf € 36.200): 135 kW (184 pk), 0 - 100 km/uur in 7,3 seconden, topsnelheid: 150 km/uur, energieverbruik: 15,2 - 17,6 kWh/100 km, CO2-emissie: 0 g/km.

MINI John Cooper Works (vanaf € 45.900): 170 kW (231 pk), 0 - 100 km/uur in 6,3 (6,1) seconden, topsnelheid: 246 km/uur, brandstofverbruik: 6,8 - 7,1 (6,6 - 6,9) l/100 km, CO2-emissie: 155 - 161 (150 - 157) g/km.

MINI John Cooper Works Cabrio (vanaf € 51.200): 170 kW (231 pk), 0 - 100 km/uur in 6,6 (6,5) seconden, topsnelheid: 242 (241) km/uur, brandstofverbruik: 7,1 - 7,4 (6,9 - 7,1) l/100 km, CO2-emissie: 161 - 167 (156 - 162) g/km.

Een nieuwe versie van de Adaptief onderstel is voor het eerst beschikbaar voor MINI modellen. Het claimt een betere balans tussen sportiviteit en rijcomfort dankzij continue 'frequency selective damping'. Een extra klep aan de tractiezijde verzacht plotseling toenemende druk in de demper. De dempingskracht wordt binnen 50 tot 100 milliseconden aangepast. Afhankelijk van de rijsituatie en de staat van het wegdek kunnen de dempingskrachten met tot 50 procent worden verminderd. De dempertechnologie is leverbaar voor alle modelvarianten, behalve de MINI One First, de MINI One en de MINI Electric.

De MINI Electric is standaard uitgerust met een elektronische parkeerrem. Deze wordt geactiveerd en vrijgegeven met een knop op de middenconsole en is ook leverbaar voor de andere modelvarianten (behalve de MINI One First), in combinatie met een automatische transmissie, het optionele Driving Assistance Pack en ten minste 17 inch lichtmetalen wielen.

Het Driving Assistance Pack, optioneel leverbaar voor de MINI 3-deurs, de MINI 5-deurs en de MINI Cabrio, zorgt met extra functies voor comfort en veiligheid. Het nieuwe Lane Departure Warning, onderdeel van deze optie, helpt de bestuurder bij snelheden tussen 70 en 210 km/uur om veilig binnen de gekozen rijstrook te blijven. Om te voorkomen dat de auto onbedoeld de rijstrook verlaat, registreert het systeem de wegmarkeringen aan de rand van de rijstrook. Wanneer de auto deze rijstrook dreigt te verlaten, waarschuwt het systeem de bestuurder door het stuurwiel te laten trillen.

Door de beelden van de camera aan de voorzijde te evalueren, worden de omstandigheden voor een ander bestuurdersassistentiesysteem bepaald. Deze functie is voor het eerst leverbaar voor de MINI 3-deurs, MINI 5-deurs en de MINI Cabrio. Het nieuwe Driving Assistance Plus Pack omvat Active Cruise Control, dat in combinatie met een automatische transmissie voortaan ook is voorzien van een Stop & Go functie. Het systeem houdt automatisch de gewenste snelheid aan, maar ook de afstand tot de voorganger. Dit laatste is in vier standen in te stellen. Het systeem gebruikt de gegevens van de camera bovenaan op de voorruit om de snelheid en afstand aan te passen op de actuele situatie.

De gecombineerde snelheids- en afstandsbeheersing is te gebruiken bij snelheden tussen 30 en 140 km/uur. Indien nodig kan het systeem de auto tot stilstand brengen. Om weer op gang te komen hoeft de bestuurder alleen het gaspedaal even kort in te trappen.

De uitvoering John Cooper Works belooft extra rijplezier en sportieve uitstraling. Deze uitvoering is leverbaar voor alle modellen behalve de MINI One First en de MINI Electric. De uitvoering John Cooper Works biedt een specifieke selectie carrosseriekleuren, de John Cooper Works Aerodynamic Kit, de Piano Black Exterior optie en 17 inch lichtmetalen wielen in Track Spoke zwart design of 18 inch lichtmetalen wielen in Circuit Spoke design voor de modellen MINI John Cooper Works en MINI John Cooper Works Cabrio. Bovendien biedt de uitvoering John Cooper Works het Adaptief onderstel.

In het interieur zorgen de John Cooper Works sportstoelen in Dinamica-/leder-combinatie Carbon Black, het met nappaleder beklede sportstuurwiel met John Cooper Works logo, de interieuroppervlakken in Piano Black, de John Cooper Works instaplijsten, de hemelbekleding in antraciet en de roestvrijstalen pedalen voor nog meer rijplezier.

Het bedieningssysteem van de MINI 3-deurs, MINI 5-deurs en MINI Cabrio is nu geavanceerder dan voorheen, dankzij een nieuwe grafische weergave en doorontwikkelde mogelijkheden voor het selecteren en bedienen van voertuigfuncties, audiosysteem, handsfree telefoonsysteem, navigatie en apps. De schermweergave met symbolen en witte tekst op nieuwe gekleurde achtergronden heeft een modern uiterlijk. De gewenste menu-onderdelen worden getoond als 'live widgets' en zijn op te roepen door over het scherm te vegen. Daardoor worden de menu-onderdelen vergroot weergegeven in het midden van het scherm. Hierdoor komt de inhoud van de menu's meer tot leven.

Connectiviteits-, audio- en navigatiefuncties, zijn gecombineerd in drie uitrustingspakketten die elkaar aanvullen. Het multifunctionele instrumentendisplay, MINI Connected, ConnectedDrive en Remote Services zijn alle onderdeel van het Connected Media Pack en zit standaard op alle modellen. Het Connected Navigation Pack voegt hier het MINI navigatiesysteem met Real Time Traffic Information en Apple CarPlay voorbereiding aan toe. Het pakket Connected Navigation Plus Pack biedt daarnaast ook MINI Connected XL, Personal Assistant, MINI Head-up Display en telefonie met draadloze oplaadmogelijkheid.

De nieuwe MINI App zorgt ervoor dat de bestuurder altijd contact kan maken met zijn MINI. Bijvoorbeeld om informatie over de status van de auto op te roepen, of om zich voor te bereiden op de volgende reis. De MINI App doet dienst als een universele interface tussen de smartphone of andere persoonlijke apparaten en de auto. De MINI App heeft een fris design en nieuwe functies. De MINI App is op dit moment in dertig Europese landen en Zuid-Korea gratis te downloaden via de Google Play Store en de Apple App Store.

Het brandstofniveau of de laadstatus zijn bijvoorbeeld op afstand via de MINI App op te roepen. Met Remote Services is de locatie van de MINI op te roepen en kunnen de portieren worden ont- of vergrendeld. Ook is het mogelijk om navigatiebestemmingen direct van een smartphone naar de auto te sturen. Verder kunnen ook onderhoudsbeurten eenvoudig via de MINI App worden ingepland. De app biedt ook modelspecifieke diensten voor de MINI Electric. Het laadproces is op afstand te beheren en - afhankelijk van de tijd van het jaar - kan de verwarming of airco van de MINI Electric alvast op afstand worden geactiveerd. Vanaf medio 2021 is de MINI App beschikbaar in meer dan veertig landen en in 23 talen.

Op zoek naar een Mini MINI?

bynco heeft er 1 vanaf € 24.370,-

Mini Electric nu te reserveren

2 april 2019

MINI ondergaat facelift voor 2018

11 januari 2018

MINI toont John Cooper Works GP Concept

6 september 2017

Elektrische MINI aangekondigd

17 oktober 2016