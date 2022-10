MINI biedt 4 dakstickers aan

Op zoek naar een Mini MINI Cooper D?

bynco heeft er 144 vanaf € 11.645,-

Het thema BIG LOVE draait om liefde voor elkaar en voor de planeet. MINI gaf de vier designers met een cultureel diverse achtergrond de kans om het dak van de MINI te gebruiken om dit thema een eigen, persoonlijke invulling te geven en de dialoog aan te gaan over wat hen bezighoudt. Maak kennis met de vier designers.

MINI Rooftop-designer Tjitske Storm

Tjitske ontwerpt prints, patronen en textiel, voornamelijk voor interieurtoepassingen en producten. In haar expressieve stijl zitten vaak tegenstellingen. Geometrische en organische vormen gecombineerd, evenals digitale technieken en traditionele ambachten. Het natuurlijke verschijnsel symbiose vormde de inspiratie voor haar nieuwste collectie wandkleden, waar ook haar MINI Rooftop op is geïnspireerd. Haar ontwerp heeft ze 'Zebra & Ostrich' genoemd en als je het design ziet, begrijp je meteen waarom.

MINI Rooftop-designer Eva Cremers

Eva is 3D-illustrator en director en staat bekend om haar kleurrijke en speelse werk vol karakters. Ze rijdt zelf een MINI Cabrio en wilde haar vele ritten in de MINI Rooftop sticker verwerken, gecombineerd met natuurlijke elementen uit de bosrijke omgeving waarin zij woont. Ook zijn meerdere vrolijke karakters in het ontwerp verwerkt en zul je iedere keer wanneer je de MINI Rooftop ziet weer wat nieuws ontdekken. Het dak straalt positiviteit en optimise uit, iets dat ook in het DNA van MINI zit.

MINI Rooftop-designer Dewy Elsinga

Dewy, ook bekend onder artiestennaam BUTTERFINGAZ, heeft altijd een voorliefde gehad voor tekenen en studeerde dan ook Illustratie aan de Willem de Kooning Academie in Rotterdam. Tijdens die opleiding ontwikkelde zij ook een grote interesse in schilderen, vooral in kleurenleer en de techniek ervan. Ze haalt haar inspiratie uit haar omgeving en de inspiratie voor haar MINI Rooftop komt uit een vakantieherinnering. Ze reed met vrienden door een mooie kloof, met hoge bergtoppen om hun heen. Die heeft ze abstract nagebootst.

MINI Rooftop-designer Gigi van Grevenbroek

Gigi is illustrator. Ze heeft een webshop, maar werkt ook in opdracht. Haar werk is zeer divers, van boeken tot muurschilderingen en online campagnes. Haar Indonesische achtergrond vormt vaak de inspiratie voor haar werk, net als de thema's gelijke rechten en natuur. Het Big Love-thema sluit hier perfect op aan. Haar ontwerp gaat over de relatie tussen mens en natuur en draait erom dat de mens niet zonder de natuur kan.