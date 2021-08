MINI onthult MINI STRIP

12 augustus 2021 | MINI onthult de MINI STRIP: een eenmalig project dat de schijnwerpers richt op een unieke benadering van het thema duurzaamheid in de automobielindustrie. De MINI STRIP is in samenwerking met de Britse modeontwerper Paul Smith ontwikkeld. De auto werd al in november 2020 aangekondigd en is in de afgelopen maanden gerealiseerd. De unieke MINI STRIP beleeft zijn wereldpremière op 12 augustus 2021 in Londen.

De MINI STRIP heeft 'Eenvoud, Transparantie, Duurzaamheid' als overkoepelende thema's, waarmee het model inspirerende ideeën toont voor een duurzamere methode van autodesign. Zoals de naam al doet vermoeden, begon het proces methet volledig strippen van een driedeurs MINI Electric. Alleen de elementen die Paul Smith absoluut noodzakelijk vond in zijn ontwerp, zijn gebleven. Maar wel op een duurzame manier.

In het designproces van de auto is het maximale gereduceerd om te komen tot een minimalistisch ontwerp met een frisse en onconventionele aantrekkingskracht. Talloze details geven het exterieur van de 100 procent elektrische, driedeurs MINI Electric een totaal unieke esthetiek. Minimalisering van grondstoffen was een bewust onderdeel van het exterieurontwerp. Om die reden is de carrosserie onafgewerkt gebleven. Gekleurde verf ontbreekt, in plaats daarvan heeft de MINI STRIP een dunne laag transparante verf als corrosiebescherming. Slijpsporen uit de fabriek zijn bewust intact gelaten op de gegalvaniseerde stalen panelen om de auto duidelijk te identificeren als een functioneel object en een robuuste metgezel voor het dagelijks leven. Dit opzettelijk ruw uitgehouwen effect wordt door Paul Smith ook wel 'de perfecte imperfectie' genoemd.

De voor MINI typische zwarte sieromrandingen zijn 3D-geprint van gerecycled plastic. De basismateriaalkwaliteiten van deze duurzame plastics zijn zichtbaar gelaten, zoals bij de metalen panelen. Fietsliefhebber Smith zorgde voor de inspiratie voor de zichtbare schroeven in de opzetstukken. Ze laten zien hoe eenvoudig demontage zou zijn en hoe gemakkelijk de auto aan het einde van zijn levensduur opnieuw in de grondstofkringloop kan worden opgenomen. Ook de functionele en onderscheidende voor- en bumperinzetstukken zijn gemaakt met de 3D-printer. Deze componenten hebben een opvallende structuur.

De gesloten grille van de MINI STRIP en de unieke wieldoppen helpen de luchtweerstand te verminderen. Ze vergroten hiermee het theoretisch rijbereik van de auto. De grille-afwerking en aerodynamische afdekkingen op de wielen zijn gemaakt van gerecycled perspex (plexiglas), wat zowel gewicht als hulpbronnen bespaart. Gerecycled perspex is ook gebruikt voor het panoramadak, waardoor nieuwsgierige omstanders eenvoudig een blik kunnen werpen op de grotendeels kale structuur van de carrosserie.

MINI noemt het een 'twinkeling in de ogen', Paul Smith een 'klassieker met een twist'; beide zijn verwijzingen naar onverwachte details zoals contrastrijke kleuraccenten die in eerste instantie verborgen zijn en pas zichtbaar worden na het uitvoeren van een bepaalde handeling. Het openen van de deuren onthult bijvoorbeeld de kenmerkende Paul Smith-strepen in een levendige compositie van vijf kleuren. Bij het openen van het laadklepje wordt een vleugjeneongroen zichtbaar. De gegraveerde tekening van een elektrische stekker op het klepje komt van de hand van Paul Smith.

De MINI STRIP houdt ook in het interieur vast aan 'Eenvoud en Transparantie', dankzij een radicale 'stripping-back'. Alle sierdelen zijn opzettelijk weggelaten, met uitzondering van het dashboard, de toplaag en de hoedenplank. Zodoende wordt de carrosserie een dominant visueel kenmerk in het interieur. Op uitdrukkelijk verzoek van Paul Smith is het blauw gekleurd, wat een bijzonder opvallend effect geeft. Het zichtbare basismateriaal en de intense blauwe tint geven het interieur een geheel eigen esthetische aantrekkingskracht; het is kaal en voelt tegelijkertijd 'aangekleed'.

Normaal gesproken bestaat een dashboard uit verschillende componenten. Niet in de MINI STRIP. Het dashboard bestaat uitsluitend uit een groot, halftransparant gedeelte met een rookglasafwerking. Het ontwerp is geïnspireerd op devoor MINI typische ronde elementen en kenmerkt zich door eenvoud. Er is geen klassiek centraal instrument, waardoor de smartphone van de bestuurder centraal staat. Op de plaats waar normaal gesproken het centrale display is te vinden, bevindt zich nu een smartphone. Deze maakt automatisch verbinding met de auto en wordt zo het mediacontrolecentrum. De enige fysieke bedieningselementen in het interieur bevinden zich lager in de middenconsole, waar de tuimelschakelaars voor de elektrische ramen en de start/stop-functie te vinden zijn.

Duurzaamheid staat in de hele auto centraal. Zo passen MINI en Paul Smith uitsluitend gerecyclede, milieuvriendelijke materialen toe. Het interieur is volledig vrij van zowel leer als chroom, met stoelen bekleed met een gebreidestof. Dit 'mono-design' van de stoelbekleding betekent dat ze volledig recyclebaar zijn, inclusief de biezen, waardoor de materiaalcirculariteit behouden blijft. De vloermatten zijn gemaakt van gerecycled rubber. Ze hebben een uniek terrazzo-achtig patroon, een bijproduct van het recycling- en fabricageproces.

De toplaag van het dashboard, de bovenzijde van de portierbekleding en de hoedenplank zijn gemaakt van gerecycled kurk. De gebruikte kurksoort bevat geen synthetische bindmiddelen en is bovendien volledig recyclebaar. Het materiaal is stevig en voelt tegelijkertijd zacht aan. Dit maakt dat kurk in de toekomst de geschuimde kunststoffen uitstekend kan vervangen. Vanwege de recyclebaarheid van kurk en zijn status als hernieuwbare grondstof die tijdens deproductie daadwerkelijk koolstofdioxide 'fixeert', heeft kurk het potentieel om broeikasgassen te reduceren. Een ander positief neveneffect van gebreide stof en kurk is dat het beide materialen zijn met open poriën die de interieurakoestiek verbeteren.

Het middelpunt van het interieur is het stuurwiel dat in dit geval is teruggebracht tot de meest essentiële vorm en functie. De stuurrand is omwikkeld met stuurlint in echte racefietsstijl. Drie aluminium spaken verbinden de stuurrand met het hart van het stuurwiel, dat is afgewerkt met gaasbekleding zodat de airbag erachter zichtbaar is. Ook bij dit onderdeel zijn schroeven zichtbaar om te laten zien hoe gemakkelijk het zou zijn om het stuur op een later tijdstip te demonteren en het aluminium opnieuw te gebruiken. Op het stuurwiel bevindt zich op de 1-uur-positie een klein stoffen Paul Smith-label, een subtiele verwijzing naar de samenwerking tussen MINI en de modeontwerper.

De deurpanelen zijn gemaakt van hetzelfde gaasmateriaal dat de airbag in het stuurwiel bedekt. De deurstructuur is duidelijk te zien achter de gaaspanelen. De transparantie van het gaas verandert afhankelijk van de kijkhoek, wateen extra dimensie toevoegt aan het interieur. De handgrepen in de armsteunen van de deurpanelen zijn gemaakt van gewikkeld klimtouw en verlevendigen samen met de bijpassende veiligheidsgordels het interieur met hun feloranje afwerking. De hand- en deurgrepen zijn gemaakt van gefreesd aluminium en ondergebracht in de hoogwaardige kurken afwerking. In de dakstijl is de airbagunit goed zichtbaar, net als de kabelgeleiding die in het complete interieur zichtbaar is. Daarmee wordt bewust de aandacht gevestigd op functies die normaal gesproken verborgen blijven tijdens de fabricage.

Vorm volgt functie in alle ingenieuze details die in de MINI STRIP zijn verwerkt. Eenvoud, transparantie en duurzaamheid vormden de centrale thema's van het ontwerpproces en schijnen door in elk aspect van de auto. De MINI STRIPvertaalt MINI's Creative Use of Space-filosofie in een radicaal en fundamenteel herontwerp van een MINI, met name in het interieur. Als zodanig kan de MINI STRIP dienen als katalysator om bij het ontwerpen van auto's duurzamer om te gaan met hulpbronnen.

