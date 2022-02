Mini nu ook als Resolute Edition

9 februari 2022 | In maart 2022 wordt het aanbod voor de MINI 3-Deurs, MINI Electric, MINI 5-Deurs en de MINI Cabrio uitgebreid met de MINI Resolute Edition. Het exterieurdesign is voorzien van een kleurenschema in Resolute Bronze en zwart, zonder chromen elementen. In het kader van duurzaamheid zal minder tot geen chroom vanzelfsprekend worden bij toekomstige MINI modellen.

De MINI Resolute Edition is standaard en alleen leverbaar in Rebel Green, en straalt pure sportiviteit uit. Deze kleur was voorheen alleen voorbehouden aan de sportieve motorisering, John Cooper Works. Bij de MINI 3-Deurs, MINI Electric en MINI 5-Deurs wordt deze lakkleur gecombineerd met dak en buitenspiegelkappen in Pepper White. De dak en buitenspiegelkappen zijn optioneel leverbaar in de kleur zwart.

Bij de MINI Cabrio Resolute Edition zijn de elektrisch bedienbare softtop en de buitenspiegelkappen uitgevoerd in zwart. Optioneel is de MINI Yours softtop leverbaar op de MINI Cabrio Resolute Edition.

De MINI Resolute Edition beschikt over standaard Steptronic Sport transmissie, Comfort Plus Pakket, Driving Assistant Pakket, Connected Navigation Pakket en een diefstalalarmsysteem. Daarnaast is de MINI Resolute Edition naar wens aan te passen. Zo is bijvoorbeeld het Harman Kardon HiFi audiosysteem, een glazen panoramadak of een adaptief onderstel beschikbaar. Ook zijn het Driving Assistant Pakket en het Connected Navigation Pakket te upgraden naar het Plus Pakket.

Bepalende designkenmerken, zoals de omlijsting van de koplampen, grille en achterlichten, de side scuttles, de handgrepen van de portieren en de bagageklep zijn uitgevoerd in de exclusieve kleur Resolute Bronze. Bij de MINI Cooper S motorisering geldt dat ook voor de luchtinlaten in de voorbumper en de tankdop. De MINI logo's zijn uitgevoerd in Piano Black en vormen een aansprekend contrast, net als het in deze kleur uitgevoerde binnenframe van de grille, de uitlaateindpijpen en bij de MINI Cooper S motorisering ook de horizontale balk over de grille. Bij de MINI 3-Deurs, MINI Electric en MINI 5-Deurs Resolute Edition is de waistline afgewerkt in de kleur Piano Black.

De instaplijsten zijn voorzien van een Resolute opschrift, en de bonnet stripes op de motorkap kennen een patroon van parralel lopende lijnen in een kleur die verloopt van licht naar donker brons. Het asymmetrische design zorgt voor een hoogwaardig en opvallend uiterlijk in kenmerkende MINI stijl. De sportieve uitstraling is compleet met de 18 inch lichtmetalen Pulse Spoke Black wielen. De MINI Electric is voorzien van 17 inch lichtmetalen Electric Collection Spoke wielen. Optioneel voor alle modellen zijn 17 inch lichtmetalen Tentacle Spoke Black wielen leverbaar.

De flair van het interieur wordt versterkt door sportstoelen in Black Pearl/Light Chequered stof/Leatherette, gecombineerd met zwarte armsteunen en kneerolls. Deze kleurencombinatie vormt een geheel met de Rebel Green lakkleur en de zwarte en Resolute Bronze designaccenten. Optioneel is de MINI Yours Leather Lounge variant ook leverbaar in Carbon Black met opvallende stiksels en een geperforeerd Union Jack motief op de hoofdsteunen. Het met nappaleer beklede sportstuurwiel is voorzien van een Resolute embleem op de onderste spaak. Bij de MINI 3-Deurs, de MINI Electric en de MINI 5-Deurs is de hemelbekleding uitgevoerd in antraciet.

De MINI Resolute Edition heeft ook modelspecifieke interieurpanelen, die de stijl van de MINI versterken. Parallelle en gebogen lijnen in lichte bronskleur vormen een patroon van pinstripes op de zwarte oppervlakken. Daarmee sluiten ze aan op de structuur van de bonnetstripes. Met het lichtpakket, met LED interieurverlichting en Ambiente verlichting, komt het interieurdesign beter tot zijn recht. De ring rond het centrale instrumentenpaneel is met laser gegraveerd, de portieren en cockpit zijn voorzien van lichte biezen. De portiergrepen zijn verlicht en ook de vloer bij het in- en uitstappen zijn verlicht.

De nieuwste generatie van het MINI bedieningssysteem is geoptimaliseerd voor een snelle bediening van de voertuigfuncties, audio, communicatie, navigatie en apps. Het 8,8 inch touchscreen van het centrale instrumentenpaneel laat zich met swipe-bewegingen net zo bedienen als een tablet of smartphone.

De MINI Resolute Edition is leverbaar voor de MINI Cooper 3-Deurs (vanaf prijs €37.490) en MINI Cooper S 3-Deurs (vanaf prijs €43.990), de MINI Cooper 5-Deurs (vanaf prijs €38.490) en de MINI Cooper S 5-Deurs (vanaf prijs €44.990), de volledig elektrische MINI Electric (vanaf prijs €40.490) en de MINI Cooper Cabrio (vanaf prijs €42.690 ) en MINI Cooper S Cabrio (vanaf prijs €48.990).

