MINI Copper als Multitone Edition

De ongebruikelijke designs voor de MINI daken, waarmee de klanten hun individuele stijl versterken, zijn altijd een speciaal kenmerk geweest van de Britse premiummodellen. Van de 26 kleurrijke strepen van de MINI Paul Smith tot de Britse Union Jack en het elegante kleurverloop van de Multitone Roof: het dak is altijd de perfecte plek geweest voor individueel en expressief design.

Het kleurverloop van de MINI Multitone Edition strekt zich uit van de voorruit tot de achterkant van het dak. Van het lichte Aspen White vooraan het dak gaat het kleurenschema elegant over naar het ingetogen grijs van Melting Silver II, om uiteindelijk achteraan het dak te eindigen bij Jet Black. De unieke esthetiek van het kleurverloop wordt aangevuld door een abstracte witte regenboog, die ook terugkomt in andere designelementen van de Multitone Edition. Het contrastrijke kleurverloop op het dak versterkt op unieke wijze het karakteristieke MINI silhouet en wordt een uiting van persoonlijke stijl. Het speciale effect is mogelijk dankzij het innovatieve wet-on-wet lakproces dat de MINI fabriek in Oxford toepast. Bij deze Spray Tech-laktechniek worden de drie kleuren direct na elkaar aangebracht. Dankzij de veranderende omgeving kunnen kleine afwijkingen in het kleurpatroon ontstaan, waardoor iedere MINI Multitone Edition echt uniek is.

De MINI Multitone Edition laat met zijn kleuren de verschillende 'levensfasen' zien. Deze MINI 3-Deurs is tevens exclusief leverbaar met de lakkleur Sage Green. De grafische regenboog van de speciale editie staat zowel voor diversiteit als positiviteit en is op verschillende plekken als een abstract wit logo weergegeven met de complementaire kleur Sage Green als achtergrond.

Zo komt dit centrale designkenmerk van de MINI Multitone Edition terug op de iconische side scuttles en op de C-stijl. Daarnaast hebben de wielen exclusieve tweekleurige naafdoppen. De 17" Tentacle Spoke Black wielen* maken de positieve uitstraling van deze kleurrijke editie compleet.

De letters 'Multitone' zijn samen met de regenboog op een achtergrond van complementaire kleuren te vinden op de instaplijsten en als logo op de vloermatten voorin. De abstracte regenboog strekt zich ook uit over het dashboard en siert de zonnekleppen. Het verwarmbare en met leer beklede multifunctionele sportstuur met Edition-embleem op de onderste spaak ligt prettig in de handen, net als de 3D-geprinte MINI Multitone Edition sleutelkap. MINI Yours Leer Lounge Carbon Black, getint glas achter en zwarte details maken de interieuruitrusting van de MINI Multitone Edition compleet.

De MINI Multitone Edition is leverbaar voor de MINI Cooper 3-Deurs met een Edition voordeel van € 4.327,- en een consumentenadviesprijs van €37.590,-