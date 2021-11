Mini MINI

MINI tijdelijk leverbaar als Rockingham GT

23 november 2021 | De MINI 1275 GT won in de jaren 70 race na race op het circuit Rockingham Motor Speedwayin Engeland. Na ruim 50 jaar heeft MINI deze legende teruggehaald en in een modern jasje gestoken in de vorm van een speciale, gelimiteerde editie: de MINI Rockingham GT. Deze editie is beschikbaar op alle Cooper S-motoriseringen van de MINI 3- en 5-deurs, Cabrio, Clubman en Countryman en is onder meer uitgerust met het JCW Aerodynamica pakket, 17 inch JCW Track Spoke velgen en de speciale Rockingham GT designelementen.

