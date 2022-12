Vijf EuroNCAP sterren voor MG 4

Bij de tests van het onafhankelijke crashtest-instituut Euro NCAP, waarbij de auto uitvoerig wordt getoetst op de bescherming van volwassenen en kinderen, de bescherming van kwetsbare weggebruikers en de werking van de rijassistentiesystemen, heeft de MG4 Electric de hoogst haalbare score van vijf sterren behaald. Die score geldt bovendien voor alle uitvoeringen van de MG4 Electric (Standard, Comfort en Luxury).

Elke MG4 Electric is standaard uitgerust met een uitgebreid pakket aan rijassistentiesystemen, gebundeld onder de noemer MG Pilot. Deze actieve systemen bieden een extra 'beschermlaag' door de bestuurder te waarschuwen en te assisteren indien nodig. MG Pilot bestaat uit onder andere Active Emergency Braking, Adaptive Cruise Control, Lane Keep Assist, Driver Attention Alert, Intelligent High Beam Assist en Speed Limit Assist.

De Euro NCAP-score markeert ook het eerste testresultaat van het Modular Scalable Platform (MSP). De MG4 Electric is het eerste model dat gebruik maakt van dit nieuwe, modulaire voertuigplatform dat ontwikkeld is door moederbedrijf SAIC Motor en als basis dient voor de volgende generatie MG-modellen in Europa.

Euro NCAP (European New Car Assessment Program) is sinds 1997 de maatstaf voor de veiligheidsbeoordeling van nieuwe voertuigen die in Europa te koop zijn. Het beoordelingssysteem met vijf sterren is door Euro NCAP ontwikkeld om het veiligheidsniveau van nieuwe auto's, zowel voor inzittenden als voor andere verkeersdeelnemers, inzichtelijk te maken voor consumenten om eenvoudig te kunnen vergelijken. Daarbij wordt rekening gehouden met de passieve en actieve veiligheid die standaard wordt aangeboden.