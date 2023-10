MG4 nu ook leverbaar als XPOWER

De MG4 Electric XPOWER is de eerste MG met een geheel nieuw Dynamic Cornering Control System, met een elektronisch sperdifferentieel en Intelligent Motor Control. Het systeem maakt torque vectoring tussen alle vier de wielen mogelijk voor een maximale tractie en controle onder uiteenlopende omstandigheden.

Ook de ophanging is aangepast, met onder meer een opnieuw gekalibreerde veer- en demperafstelling, stijvere stabilisatorstangen en een scherpere besturing. De algehele stugheid van de ophanging is met maximaal 25% verhoogd.

MG heeft de regeneratieve remsoftware eveneens opnieuw gekalibreerd om in geschikte situaties met één pedaal te kunnen rijden. Het vergrote remvermogen reduceert de remafstand van 100 km/u naar stilstand tot 33,9 meter. Dit resultaat wordt mede mogelijk gemaakt door de grotere 345 mm geventileerde remschijven voor en achter, én de Bridgestone Turanza-banden.

Uiterlijk is hij te herkennen aan de oranje 'XPOWER'-remklauwen, een tweekleurig dak, nieuwe 5-spaaks 18 inch lichtmetalen velgen en gepolijste sieraccenten. Daarbij is hij optioneel ook verkrijgbaar in de nieuwe kleur Hunter Green, die exclusief aan deze sportieve uitvoering is voorbehouden.

Het interieur is eveneens ingetogen sportief, met herkenbare accenten als de sportpedalen, het zwart-Alcantara interieur en de eveneens met zwart Alcantara beklede stoelen.

De MG4 Electric XPOWER is inmiddels leverbaar via de MG brandstores, en is tijdelijk extra scherp geprijsd. Tot en met eind oktober is hij al vanaf € 41.285.