MG maakt prijzen MG4 bekend

De MG4 Electric is de eerste van een reeks MG-modellen op basis van het nieuwe, intelligente MSP (Modular Scalable Platform) en is het belangrijkste model van MG Motor tot nu toe. Mede dankzij de lange wielbasis belooft de vijfdeurs hatchback een ruim interieur, zelfs voor een gezin van vijf personen. De inhoud van de bagageruimte varieert, afhankelijk van de uitvoering en positie van de achterbankleuning, tussen 350 en 1.177 liter. Dankzij de 11 kW AC-boordlader laadt de MG4 Electric met een 135 kW-snellader in 35 minuten van 10% tot 80% op. MG4 Electric

De MG4 Electric is bij de marktintroductie leverbaar in drie verschillende uitvoeringen: Standard, Comfort en Luxury. De MG4 Electric Standard, met een 51 kWh-batterij, een actieradius tot 350 kilometer en 125 kW (170 pk) vermogen, is leverbaar vanaf € 30.785. Daarmee is de MG4 Electric de scherpst geprijsde MG in het modellengamma.

De standaarduitrusting van de drie uitvoeringen is, rijklaar vanaf € 30.785:

350 km theoretische WLTP actieradius

Tot 117 kW DC snelladen

1-fase 6,6 kW boordlader

Achterwielaandrijving

Elektrische stuurbekrachtiging

MG Pilot met o.a. ACC/ TJA/LKA/ LDW

7 inch zwevend digitaal instrumentenpaneel

10 inch zwevend touchscreen

Automatische LED-koplampen en achterlichten

Keyless Entry & Easy Start

Comfort is rijklaar vanaf € 34.285 en biedt als meeruitrusting t.o.v. de Standard:

450 km theoretisch WLTP actieradius

Tot 135 kW DC snelladen

Active Grille Shutter (AGS)

V2L voorbereiding

Lederen stuurwiel

17 inch lichtmetalen velgen

3-fasen 11 kW boordlader

Luxury is rijklaar vanaf € 36.285 en biedt als meeruitrusting t.o.v. de Comfort: