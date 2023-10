MG 4

MG4 nu ook met Extended Range

2 oktober 2023 - De MG 4 os voortaal ook leverbaar in Trophy Extended Range uitvoering met een bereik van maximaal 520 kilometer. De MG4 Electric Trophy Extended Range is inmiddels leverbaar via de MG brandstores, en is tijdelijk extra scherp geprijsd. Tot en met eind oktober is hij er vanaf 37.785 euro. Alle MG4 Electric-uitvoeringen komen momenteel in aanmerking voor de SEPP-subsidie van 2.950 euro en worden standaard geleverd met een fabrieksgarantie van 7 jaar / 150.000 km.