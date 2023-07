MG4 Electric XPOWER maakt debuut

De prestaties van de MG4 Electric XPOWER, die in 3,8 seconden van 0-100 km/u raast, zijn gecombineerd met een reeks ingetogen exterieurdetails, waaronder de oranje 'XPOWER'-remklauwen, een tweekleurig dak, nieuwe 18 inch lichtmetalen velgen en gepolijste sieraccenten. Hij is ook exclusief verkrijgbaar in de nieuwe kleur Hunter Green.

De op het Modular Scalable Platform gebaseerde aandrijflijn is voorzien van twee elektromotoren (150kW vóór en 170 kW achter) die samen tot 320 kW / 435 pk leveren aan alle vier de wielen. De aangepaste aandrijflijn biedt niet alleen prestaties in een rechte lijn, maar beschikt ook over techniek om het vermogen effectief te verdelen en de betrokkenheid van de bestuurder in bochten te maximaliseren.

De MG4 Electric XPOWER is de eerste MG met een geheel nieuw Dynamic Cornering Control System met een elektronisch sperdifferentieel en Intelligent Motor Control. Het systeem maakt koppelvectoring tussen alle vier de wielen mogelijk voor een maximale tractie en uitstekende beheersing onder diverse omstandigheden.

Ook de ophanging is verregaand aangepast, met onder meer een opnieuw gekalibreerde veer- en demperafstelling, stijvere stabilisatorstangen en een scherpere besturing. De algehele stijfheid van de ophanging is met maximaal 25% verhoogd waarmee hij scherper rijdt dan de overige uitvoeringen van de MG4 Electric.

MG heeft ook de regeneratieve remsoftware opnieuw gekalibreerd om in geschikte situaties met één pedaal te kunnen rijden. Een groter remvermogen reduceert de remafstand van 100 km/h naar stilstand tot 33,9 meter. Dit resultaat wordt mede mogelijk gemaakt door de speciale, voor en achter toegepaste, geventileerde schijven van 345 mm, en de hoogwaardige Bridgestone Turanza-banden die een uitstekende grip bieden zonder afbreuk te doen aan de rolefficiëntie.