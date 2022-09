MG introduceert 4 Electric

De nieuwe MG4 Electric betreedt het belangrijke C-segment in Europa met keuze uit drie uitvoeringen. De basisversie, de Standard, heeft een 51 kWh-batterij, een theoretische actieradius tot 350 kilometer en een op de achteras gemonteerde elektromotor die 125 kW (170 pk) vermogen produceert. De prijzen van de Standard-uitvoering beginnen bij € 28.990 euro.

De uitvoeringen Comfort en Luxury hebben beide een 64 kWh-batterij en een 150 kW (204 pk) sterke elektromotor. Daarmee biedt de Comfort-uitvoering een theoretische actieradius tot 450 kilometer. De eerste exemplaren van de nieuwe MG4 Electric worden in 2022 geleverd aan klanten die deel uitmaken van het pre-orderprogramma.

Vormgeving

Het ontwerp van de nieuwe MG4 Electric is het resultaat van de samenwerking tussen het SAIC Motor Design Center in Shanghai en de in Londen gevestigde Advanced Design Studio en Royal College of Art.

Met een lengte van 4.287 mm, een breedte van 1.836 mm en een hoogte van slechts 1.504 mm is de vijfdeurs hatchback middelgroot. Mede dankzij de lange wielbasis van 2.705 mm belooft de MG4 Electric een comfortabel en ruim interieur met behoud van strakke en sportieve proporties. De inhoud van de bagageruimte varieert, afhankelijk van de uitvoering, tussen de 350 en 1.177 liter.

Opvallende koplampen met 28 LED's en zes verticale glasvezel-achtige strepen, evenals de schuin opstaande richtingaanwijzers geven de MG4 Electric een onmiskenbaar front. Drie units voor mistlampen en dimlicht worden gecombineerd met LED-knipperlichten. De invloed van deze lijnen komt ook tot uiting aan de achterzijde met complexe LED-achterlichten, bestaande uit 172 LED's en een LED-strip die nagenoeg over de gehele breedte van het voertuig doorloopt. Het tweekleurige dak en opvallende dakspoiler in twee delen versterken het lijnenspel van de MG4 Electric en optimaliseren zijn stroomlijn.

Afhankelijk van de uitvoering bedraagt de Cw-waarde (luchtweerstandscoëfficiënt) tussen de 0,27 en 0,287. Dit is mede mogelijk gemaakt door de actieve koelopeningen aan de voorkant (vanaf de Comfort-uitvoering), die alleen openen als minder koellucht nodig is. Dit zorgt voor een circa 30% verbeterde aerodynamica, waarmee de actieradius maximaal 10% toeneemt.

Daarnaast zijn de 17-inch lichtmetalen wielen in 'Tomahawk'-design eveneens aerodynamisch geoptimaliseerd voor een zo laag mogelijk energieverbruik. Bij de Comfort- en Luxury-uitvoering zijn de wielen, standaard met 215/55 R17 Continental-banden met een lage rolweerstand, verkrijgbaar in een two-tone kleurstelling. Wat betreft de carrosseriekleuren komt de MG4 Electric beschikbaar in: Pebble Black, Dover White, Medal Silver, Andes Grey, Diamond Red, Brighton Blue en Fizzy Orange.

et interieur van de MG4 Electric is bewust minimalistisch. Het zwevende design van de middenconsole creëert meer ruimte en integreert voorzieninge zoals opbergruimte en een draadloze telefoonlader in de Luxury-uitvoering.

Het dubbelspaaks stuurwiel met een eveneens minimalistisch ontwerp is verstelbaar in hoogte en diepte en voorzien van lederen bekleding vanaf de Comfort. De Luxury heeft ook stuurwielverwarming, evenals verwarmbare voorstoelen en een zesvoudig elektrisch verstelbare bestuurdersstoel.

Dunste batterij in zijn klasse

De nieuwe MG4 Electric maakt gebruik van de innovatief ontworpen 'ONE PACK'-batterij die aan de basis staat van de dynamische uitstraling van de MG4 Electric. De horizontale opstelling van de batterijcellen resulteert namelijk in een hoogte van slechts 110 mm. Daarmee is het de dunste batterij in deze klasse waarmee de voertuighoogte extra laag kon worden gehouden met behoud van voldoende hoofdruimte.

De batterij maakt deel uit van het MSP-platform dat ontwikkeld is door moederbedrijf SAIC Motor. De architectuur met een intelligente en modulerende structuur biedt tal van voordelen op het gebied van flexibiliteit, ruimtegebruik, veiligheid en rijgedrag. De structuur is schaalbaar en geschikt voor wielbases tussen 2.650 en 3.100 mm, geschikt voor verschillende carrosserievarianten variërend van hatchback tot SUV's en sportwagens.

De MG4 Electric is het eerste MG-model in Europa op basis van dit MSP-platform en wordt aangeboden met keuze uit twee batterijvarianten. De MG4 Electric Standard combineert een 51 kWh-batterij met een 125 kW (170 pk) en 250 Nm sterke elektromotor die de achterwielen aandrijft. Deze versie accelereert in 7,7 seconden van 0 naar 100 km/u, haalt een topsnelheid van 160 km/u en biedt een theoretische actieradius tot 350 km. De batterij is bij een AC-laadpunt met een vermogen van 6,6 kW op te laden, terwijl snelladen (DC) met een vermogen tot 117 kW mogelijk is. In het laatste geval is de batterij onder ideale omstandigheden in 40 minuten van 10 tot 80% op te laden.

De Comfort- en Luxury-uitvoeringen zijn voorzien van een 64 kWh-batterij en een 150 kW (204 pk) en 250 Nm sterke elektromotor die de achterwielen aandrijft. Beide versies accelereren in 7,9 seconden van 0-100 km/u, terwijl de topsnelheid eveneens is begrensd op 160 km/u. De theoretische actieradius is vastgesteld op 450 km voor de Comfort-uitvoering en 435 km voor de Luxury-uitvoering. Verder is een 11 kW AC-boordlader standaard voor beide modellen, terwijl de batterij onder ideale omstandigheden in 35 minuten van 10 tot 80% is op te laden bij een 135 kW-snellader.

Weggedrag

De combinatie van achterwielaandrijving en een ideale gewichtsverdeling van 50:50 staat de MG4 Electric garant voor een een gunstig weggedrag. Net als grotere voertuigen van Europese premiumfabrikanten gebruikt de MG4 Electric een MacPherson-voorwielophanging en een vijf-link wielophanging voor de achteras. In combinatie met de elektrische stuurbekrachtiging van Bosch, die de stuurkracht aanpast aan de rijsnelheid (lichte besturing bij lage snelheden en zwaarder bij hogere snelheden) en drie configureerbare modi (Light, Standard, Sport) claimt het chassis een zeer responsief en stabiel weggedrag.

In stedelijk gebied is de MG4 Electric gemakkelijk te manoeuvreren, mede dankzij de korte draaicirkel van slechts 10,6 meter. Het Continental-remsysteem met schijfremmen voor en achter zorgt daarbij voor een remweg van 37 meter bij 100 km/u. MG4 Electric biedt ook de mogelijkheid om te vertragen met het regeneratieve remsysteem, met keuze uit verschillende niveaus.

Connectiviteit

De MG4 Electric belooft gebruiksgemak en bruikbaarheid, met ruimte voor maximaal vijf passagiers en tal van opbergmogelijkheden. Bij de Luxury-uitvoering is het aircosysteem efficiënter dankzij een extra warmtepomp. Met het Vehicle-to-Load-systeem (V2L) fungeert de aandrijfbatterij van ook als mobiele powerbank om externe elektrische apparaten zoals e-bikes, smartphones en computers van stroom te voorzien.

Binnenin is de MG4 Electric uitgerust met een 7-inch digitaal instrumentenpaneel en een 10,25-inch centraal infotainmentscherm waarmee het omvangrijke MG iSMART-connectiviteitssysteem is te bedienen. Smartphones zijn met het systeem te koppelen via Apple CarPlay of Android Auto, terwijl ook andere functies op het gebied van infotainment, klimaatregeling en energiemanagement via het beeldscherm zijn te bedienen.

De verschillende rijmodi zijn te selecteren via de draaiknop op de zwevende middenconsole. MG iSMART biedt ook een geïntegreerd navigatiesysteem met real-time verkeersinformatie en online ondersteuning voor de Luxury-versie, inclusief spraakbesturing en bediening van diverse voertuigfuncties op afstand via de iSMART-app.