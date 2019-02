Mercedes-Benz V-Klasse ondergaat facelift

1 februari 2019 | De Mercedes-Benz V-Klasse heeft een facelift ondergaan voor modeljaar 2019. Tot de kenmerken behoren een nieuw vormgegeven, opvallend gelijnde voorzijde alsmede de introductie van de OM 654 viercilinder dieselmotor-generatie, waarbij de V 300 d een nieuwe topwaarde van 176 kW/239 pk biedt. Bovendien is de 9G-TRONIC automatische transmissie voor het eerst leverbaar, terwijl het aanbod van veiligheids- en assistentiesystemen, waaronder Active Brake Assist, naar de nieuwste stand der techniek is gebracht. De nieuwe V-Klasse is te bestellen vanaf maart 2019 en leverbaar vanaf juni 2019. De prijzen zullen later bekend gemaakt worden.

De V-Klasse designers in Stuttgart hebben de MPV een nieuw uiterlijk gegeven dat aansluit op de designtaal van de huidige personenwagenmodellen van Mercedes-Benz. De nieuwe V-Klasse heeft een stoerdere uitstraling en valt nog meer op door de nieuwe voorzijde. Die kenmerkt zich door een nieuw bumperdesign met opvallende luchtinlaten en een grille met een nieuwe diamantstructuur. De Mercedes-ster heeft een centrale plek in de grille gekregen, met daarnaast twee zilverkleurige strips. Het personalisatieconcept met de aantrekkelijke lines AVANTGARDE en EXCLUSIVE blijft bestaan, terwijl de AMG Line een krachtiger uiterlijk krijgt met een nieuwe diamantgrille met chromen pins en zodoende een sportievere look.

De nieuwe lakkleuren in grafietgrijs metallic en selenietgrijs metallic breiden het kleurenaanbod, dat zich tot nu toe kenmerkt door de populaire lakkleuren zwart, zilver en wit, verder uit. Ook nieuw is de optioneel verkrijgbare lakkleur staalgrijs. Met de nieuwe kleur hyacintrood metallic maakt de nieuwe V-Klasse een bijzonder emotioneel statement. Tegelijkertijd zorgen de vier nieuwe modellen lichtmetalen velgen voor een avantgardistische uitstraling. Hiertoe behoren zwart gespoten 5 dubbelspaaks 17 inch lichtmetalen velgen met een hoogglans afwerking alsmede 18 inch lichtmetalen velgen in tremolietgrijs met een hoogglans afwerking en een 5 dubbelspaaks design of in zwart met een hoogglans afwerking een 5-spaaks design.

In het interieur hebben de ontwerpers ook veel werk verricht, waarbij de interieur-designfilosofie van de huidige personenwagens van Mercedes-Benz is toegepast op de V-Klasse. Het interieur volgt de trend van moderniteit en helderheid. Na de facelift beschikt de V-Klasse over nieuwe ventilatieroosters met een sportievere turbine-look en nieuwe meters in het instrumentarium. Dankzij het vereenvoudigde design kunnen bestuurders sneller hun weg vinden in de bediening. De nieuwe bekleding- en uitrustingskleur tartufo nappaleder vormt een modern en elegant statement. Met Lugano-leder en nappaleder, beide verkrijgbaar in zwart en zijde-beige alsmede de zwarte stoffen bekleding Santos is er in totaal keuze uit zes verschillende bekledingen in lichte en donkere kleuren. De termen modern en elegant zijn ook van toepassing op het nieuwe sierdeel in dubbele streep-look op het instrumentenpaneel en de sierdelen in de zijpanelen. De sierdelen pianolak, ebbenhout, koolstofvezel en geborsteld aluminium blijven leverbaar.

In het kader van de facelift is het achtercompartiment comfortabeler gemaakt. De tegen meerprijs leverbare luxe stoelen voor de eerste zitrij zijn bijzonder comfortabel en beschikken, net als in de S-Klasse, over een volledig neer te klappen achterbank, rugmassage en klimaatregeling. Als de nieuwe V-Klasse als VIP shuttle wordt ingezet, zorgt hij zodoende voor een nog groter gevoel van welbevinden na een stressvolle vlucht of vergadering.

Na de facelift is de Mercedes-Benz V-Klasse leverbaar met de viercilinder OM 654 dieselmotor in tal van vermogensvarianten, waaronder deze:

De V 250 d met 140 kW/190 pk en een koppel van 440 Nm (gemiddeld brandstofverbruik 6,3-5,9 l/100 km, gemiddelde CO2-emissie 165-154 g/km)

En de V 300 d die de top in zijn segment vormt met een koppel van 176 kW/239 pk en een koppel van 500 Nm (gemiddeld brandstofverbruik 6,3-5,9 l/100 km, gemiddelde CO2-emissie 165-154 g/km)

Tijdens de acceleratiefase kan de V 300 d kortstondig 30 Nm koppel extra ('overboost') leveren naast zijn 500 Nm koppel. De V 300 d accelereert van 0 naar 100 km/h in 7,9 seconden. Het model haalt een topsnelheid van 220 km/h. Ter vergelijk, de immer populaire voorganger, de Viano CDI 3.0 V6 leverde 165 kW/ 224 pk en 440 Nm. Dit voertuig accelereerde van 0 naar 100 km/h in 9,1 seconden.

Tot de kenmerken van de nieuwe motorgeneratie behoren de combinatie van een aluminium behuizing en stalen zuigers, het verbrandingsproces met getrapte uitsparingen en de NANOSLIDE cilinderwand coating voor minder interne weerstand in de motor. Dat deze maatregelen effect hebben, blijkt uit het feit dat het verbruik circa 13 procent lager is bij de nieuwe V250d ten opzichte van het voorgaande model.

Het merendeel van de componenten die bijdragen aan een reductie van de emissie, is direct aan de motor bevestigd. De integrale technologische aanpak bestaat uit een nieuw verbrandingsproces met getrapte uitsparingen, een dynamische meerweg uitlaatgasrecirculatie en gekoppelde uitlaatgasnabehandeling. Dit draagt bij aan een laag verbruik in combinatie met een lage emissie. Dankzij de omkapselde positie van de componenten kenmerkt het uitlaatgasnabehandelingsssyteem zich door een beperkt warmteverlies en gunstige werkomstandigheden. Tot de maatregelen behoren:

Uitlaatgasnabehandeling met een hoge en een lage druk waaronder koeling

Een diesel oxidatiekatalysator (DOC) vermindert de emissie van koolmonoxide (CO) en niet-verbrande koolwaterstoffen (HC)

Een partikelfilter met SCR katalysator-functie (sDPF)

Een SCR katalysator (Selective Catalytic Reduction) voor de reductie van stikstofoxide. Bovendien wordt ammoniak toegevoegd aan de uitlaatgasstroom van de sDPF in de vorm van AdBlue

Een extra Selective Catalytic Reduction katalysator (SCR) met ammoniak slip-katalysator (ASC) in de uitlaatgasopening

Na de facelift kan de V-Klasse voor het eerst optioneel worden uitgerust met de 9G-TRONIC automatische transmissie. Deze automatische transmissie met koppelomvormer vervangt de 7G-TRONIC en is standaard bij de V 300 d (gemiddeld brandstofverbruik 6,3-5,9 l/100 km, gemiddelde CO2-emissie 165-154 g/km) en de V250 d (gemiddeld brandstofverbruik 6,3-5,9 l/100 km, gemiddelde CO2-emissie 165-154 g/km). De bestuurder kan met behulp van de DYNAMIC SELECT schakelaar kiezen uit de rijmodi 'Comfort' en 'Sport' en daarmee invloed uitoefenen op het schakelgedrag. Daarnaast stelt de 'M' modus de bestuurder in staat om handmatig te schakelen met behulp van de DIRECT SELECT schakelpaddles aan de stuurkolom.

Alle motorvarianten van de nieuwe V-Klasse zijn standaard voorzien van achterwielaandrijving, maar de permanente vierwielaandrijving 4MATIC is verkrijgbaar als optie. Daarmee kan de nieuwe V-Klasse goed uit de voeten op verschillende soorten ondergrond. De voertuighoogte blijft onder de twee meter, zelfs als het voertuig wordt voorzien van vierwielaandrijving.

Met de standaard-functie Crosswind Assist krijgt de bestuurder ondersteuning bij het op koers houden van de V-Klasse in het geval van harde zijwind. Daarnaast zorgt ATTENTION ASSIST, dat vijf jaar geleden op de V-Klasse werd geïntroduceerd, ervoor dat de V-Klasse qua veiligheidsvoorzieningen de norm is in dit segment. En het faceliftmodel bouwt voort op deze positie.

Zo kan het nieuwe systeem Active Brake Assist nu een dreigende aanrijding met een vooruitrijdende auto herkennen en het geeft dan eerst een visuele en een akoestische waarschuwing. Als de bestuurder reageert, verhoogt Active Brake Assist de remdruk op een wijze die past bij de situatie. Als de bestuurder niet reageert, zet het systeem een autonome remingreep in werking. In stadsverkeer reageert Active Brake Assist ook op stilstaande objecten en overstekende voetgangers. Op deze manier kunnen aanrijdingen worden voorkomen of in ieder geval de gevolgen ervan worden verminderd.

Een andere nieuwe veiligheidsvoorziening is de optionele Highbeam Assist Plus, die voor het eerst leverbaar is voor de V-Klasse. In de grootlichtmodus stelt Highbeam Assist Plus de bestuurder in staat om te profiteren van een permanente, brede verlichting van de weg, zonder dat andere weggebruikers worden verblind. Als er auto's vooruitrijden of als er verkeer nadert, worden de leds van de grootlichtmodus gedeeltelijk uitgeschakeld en zodoende wordt een U-vormige uitsparing in de lichtbundel gerealiseerd. Het resterende weggedeelte wordt nog steeds verlicht door de grootlicht-lampen (gedeeltelijk grootlicht).

De genoemde cijfers met betrekking tot brandstofverbruik en CO2-emissie zijn voorlopige cijfers die zijn vastgesteld door de technische dienst voor het certificatieproces volgens de WLTP-testprocedure en vertaalt naar NEDC-cijfers. Er is nog geen EU-typegoedkeuring of een conformiteitscertificaat met officiële cijfers beschikbaar. Er kunnen verschillen zijn tussen de opgegeven waarden en de officiële cijfers.