Mercedes-Benz toont interieur nieuwe A-Klasse

23 november 2017 | Mercedes-Benz kondigt een nieuwe generatie van de A-Klasse aan. Nu al toont Mercedes-Benz het interieur. De architectuur van het interieur uit zich vooral in het avantgardistisch vormgegeven dashboard. Daarbij is er meer interieurruimte dan voorheen. Komend jaar vervangt de nieuwe A-Klasse de bestseller die een grote bijdrage heeft geleverd aan verjonging van het merk Mercedes-Benz. De gemiddelde leeftijd van Europese A-Klasse rijders is nu dertien jaar lager dan bij de vorige generatie. En de verjonging gaat door.

In het interieur van de nieuwe A-Klasse is de ruimtebeleving flink toegenomen. Op schouderhoogte is er vóór 9 mm en achter 22 mm meer ruimte. Hetzelfde geldt voor de elleboogruimte (vóór +35 mm, achter +36 mm) en hoofdruimte (vóór +7 mm, achter +8 mm). Een andere positief punt van de nieuwe A-Klasse is de verbeterde toegankelijkheid van de tweede zitrij. Verder is de bagageruimte met een inhoud van 370 liter (+29 liter) nog praktischer voor gezinnen en vrijetijdsbesteding geworden. Dankzij de tweedelige achterlichten van de A-Klasse is de laadopening nu 20 cm breder. De bagageruimtebodem is 11,5 cm langer. Als optie kan de achterbankleuning rechterop worden gezet, bijvoorbeeld om grote dozen gemakkelijker kwijt te kunnen in de bagageruimte. Ook het zicht rondom is met zo'n 10 procent verbeterd.

Het dashboard is verdeeld in twee driedimensionale, horizontale secties: de onderste wordt visueel van de bovenste gescheiden door een 'sleuf' en lijkt voor het dashboard te zweven. De sfeerverlichting (optie) versterkt dit effect. Voor het eerst zijn de instrumenten niet overkapt. De widescreen cockpit (standaard) staat volledig vrij. Een ander kenmerk van het interieur van de A-Klasse zijn de luchtuitstroomopeningen in turbinelook.

Op het gebied van interieurdetails leent de A-Klasse van de luxere modellen van Mercedes-Benz. Het multifunctionele stuurwiel komt bijvoorbeeld uit de S-Klasse en de voorstoelen hebben comfortuitrustingen die afkomstig zijn uit hogere segmenten, zoals een massagefunctie, stoelventilatie/-verwarming en multicontourstoelen. De sierdelen hebben een 'wrap-around' design en kunnen worden uitgevoerd in verschillende hoogwaardige materialen, zoals openporig hout.