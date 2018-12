5 EuroNCAP sterren voor Mercedes A-Klasse

18 december 2018 | De nieuwe A-Klasse van Mercedes-Benz heeft de Europese NCAP-botsproeven ondergaan en daarbij buitengewoon goed gescoord. Als gevolg daarvan ontving de A-Klasse de maximale veiligheidsscore van vijf sterren. Euro NCAP (European New Car Assessment Programme) is een organisatie van Europese verkeersministeries, automobielclubs en verzekeraars. De organisatie voert botsproeven uit en evalueert voertuigveiligheid op basis van de beschikbare veiligheidssystemen.

De nieuwe A-Klasse is het eerste model van Mercedes-Benz dat gedeeltelijk is ontwikkeld in het nieuwe Technologiezentrum Fahrzeugsicherheit (TFS). Het ontwerp van de voertuigstructuur bevat oplossingen die zijn voortgekomen uit onderzoek naar echte praktijkongevallen. De kern van het veiligheidsconcept van de carrosserie is het zeer sterke passagierscompartiment. De grote stijfheid ervan bij ongevallen, bijvoorbeeld bij frontale en zijdelingse aanrijdingen of kop-staartbotsingen en zelfs bij het over de kop slaan, is bovenal te danken aan het veelvuldig gebruik van extra sterk, ultrasterk en gehard plaatstaal.

De bestuurder en voorpassagier hebben elk een driepunts veiligheidsgordel met gordelkrachtbegrenzer en gordelspanner. In combinatie met het PRE-SAFE-systeem (optie) zijn de voorstoelen voorzien van reversibele gordelspanners. De twee buitenste achterzitplaatsen beschikken eveneens over een veiligheidsgordel met gordelspanner en gordelkrachtbegrenzer. De nieuwe A-Klasse is standaard uitgerust met airbags voor de bestuurder en voorpassagier, een kneebag voor de bestuurder en windowbags. In tegenstelling tot veel concurrerende modellen bedekt deze windowbag ook de A-stijl voor een nog betere bescherming. Sidebags (gecombineerde thorax-/pelvisbags) voor zijn eveneens standaard, sidebags achter zijn optioneel.

De nieuwe A-Klasse beschikt over de allernieuwste rijassistentiesystemen met ondersteuning van de bestuurder. Daarmee realiseert de A-Klasse het hoogste niveau van actieve veiligheid in deze klasse, dankzij functies die hij heeft overgenomen van de S-Klasse. Zo kan de A-Klasse in bepaalde situaties voor het eerst semi-autonoom rijden. Hij houdt het verkeer nauwlettend in de gaten: dankzij verbeterde camera- en radarsystemen kan hij ver vooruitkijken. Tevens maakt de A-Klasse gebruik van kaart- en navigatiedata voor assistentiefuncties. De actieve afstandsassistent DISTRONIC bijvoorbeeld ondersteunt de bestuurder als onderdeel van het rijassistentiepakket in tal van routespecifieke situaties. Daarbij past het systeem de snelheid voorspellend en op comfortabele wijze aan, bijvoorbeeld bij het naderen van bochten, kruisingen of rotondes.

De nieuwe A-Klasse krijgt standaard de uitgebreide actieve remassistent. Afhankelijk van de situatie kan dit systeem op effectieve wijze helpen de gevolgen van een kop-staartbotsing met langzamer rijdende, stoppende of stilstaande auto's en zelfs met overstekende voetgangers en fietsers te beperken, of een aanrijding zelfs volledig voorkomen.