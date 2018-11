Mercedes-AMG A35 4MATIC nu te bestellen

13 november 2018 | De nieuwe Mercedes-AMG A35 4MATIC is per direct te bestellen. Het is het instapmodel van AMG met een nieuw ontwikkelde 2.0-liter viercilinder turbomotor met een vermogen van 225 kW/306 pk. Voor extra rijdynamiek zorgen de AMG SPEEDSHIFT DCT 7G transmissie met dubbele koppeling, de AMG-specifieke wielophanging en de variabele AMG Performance 4MATIC vierwielaandrijving. De Edition 1 met progressieve exterieur- en interieur-designelementen biedt nog meer individualiteit. Deze exclusieve versie is leverbaar vanaf de marktintroductie gedurende een periode van 18 maanden. De A35 4MATIC is te bestellen vanaf 66.445 euro (consumentenadviesprijs inclusief BTW, BPM en afleverkosten), de Edition 1 is te koop voor een meerprijs van 7.459,65 euro inclusief BTW. De levering start in december 2018.

De nieuwe A35 4MATIC betekent een uitbreiding van het AMG-modelportfolio met een instapmodel. De 2.0-liter viercilinder turbomotor levert een vermogen van 225 kW/306 pk en een maximumkoppel van 400 Nm. Een acceleratietijd van 4,7 seconden voor de sprint van 0 naar 100 km/u en de elektronisch begrensde topsnelheid van 250 km/u zorgen voor een nieuwe aanbod in het compacte segment. De standaard AMG Performance 4MATIC vierwielaandrijving varieert de koppelverdeling van uitsluitend voorwielaandrijving tot een verdeling van 50 procent op de voor- en de achteras en koppelt zodoende een optimale tractie aan een zeer hoge mate van rijplezier. Vijf AMG DYNAMIC SELECT rijprogramma's maken een grote spreiding van de voertuigkarakteristiek van comfortabel tot dynamisch mogelijk.

Het krachtige exterieurdesign beschikt over karakteristieke AMG-elementen, zoals de voorbumper met windgeleiders bij de luchtinlaten, een AMG-specifieke grille, een frontsplitter en sierelementen in zilverchroom. Aan de zijkant springen de optionele 19 inch velgen en de AMG dorpelverbreders in het oog. In het interieur van de A35 koppelt het MBUX multimediasysteem een innovatief bedienings- en aanduidingsconcept aan een sportief design. Bijzonder markant is de Supersport-modus met een centrale ronde toerenteller. Staafdiagrammen met 3D-effect geven de rij-informatie op een bijzondere wijze weer in het widescreen display. Een nieuwe voorziening is de kenmerkende AMG middenconsole met touchpad en extra schakelaars voor bedieningsfuncties als het ESP, de handmatige transmissiemodus en de verstelbare adaptieve demping.

Het optionele AMG aerodynamicapakket zorgt voor een beter rijgedrag op hoge snelheden. De voorbumper met grotere frontsplitter en extra hoogglans windgeleiders alsmede het vaste AMG spoilerprofiel aan de achterzijde verhoogt de downforce. De spoilers in lengterichting rond de visuele luchtuitlaten in de achterbumper en het blad van de diffuser zijn ook afgewerkt in hoogglans zwart.

Eveneens tegen meerprijs leverbaar is het AMG-nightpakket. Dit onderstreept het expressieve karakter van de auto met opvallende zwarte designelementen, een effect dat verder wordt benadrukt door het warmtewerende donkergetinte glas vanaf de B-stijlen naar achteren toe.

De Edition 1 biedt vanaf de marktintroductie extra exclusiviteit. Aan de binnen- en buitenzijde vallen tal van details op. Deze uitvoering blijft 18 maanden lang leverbaar. Tot de uitrusting behoren het AMG aerodynamicapakket en het AMG-nightpakket. De exterieurafwerking in denim blauw en de 'tech gold' accenten op de buitenspiegelbehuizing en de onderste delen van de portieren zorgen voor een exclusief uiterlijk. De 19 inch Livorno velgen met hoogglans afwerking zijn voorzien van een naafdop met centrale wielmoer en ze zijn eveneens afgewerkt in de kleur 'tech gold'. De AMG Performance stoelen zijn bekleed met ARTICO/DINAMICA in de kleur zwart/grijs en ze zijn eveneens voorzien van blauwe accenten en stiksels in de kleur medium-grijs. Samen met het AMG Performance stuurwiel benadrukken ze het sportieve karakter in het interieur. De Edition 1 is ook standaard voorzien van verwarmbare stoelen en ambianceverlichting. Aluminium sierdelen en een 'Edition' embleem op het stuurwiel vormen visuele highlights in het interieur.