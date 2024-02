Mercedes-AMG A45 S nu als Limited Edition

Opvallend is de exclusieve lak AMG green hell magno. Deze kleur was voorheen niet leverbaar voor de compacte modellen. Daar komt bij een folie met groot opschrift 'A 45 S' op de portieren en het AMG-embleem op de motorkap. De Limited Edition heeft matzwarte 19 inch zeven-dubbelspaaks gesmede AMG-velgen die exclusief zijn voor de Edition. De spaken van de velgen zijn geaccentueerd met een gele contrastkleur. Passend bij de kleur van de velgen zijn de remklauwen van het AMG-remsysteem glanzend zwart en voorzien van witte AMG-logo's. Andere details zijn de exclusieve tankdop met AMG-logo en de lichtprojector die het AMG-logo op de grond schijnt bij het in- en uitstappen.

Drie uitrustingspakketten versterken de Limited Edition:

Het AMG-nightpakket: markante designelementen in zwart en hoogglanzend zwart onderstrepen het expressieve voertuigkarakter. Inbegrepen zijn de frontsplitter, de buitenspiegels en de bovenkant van de portieren. De warmtewerende, donkergetinte ruiten vanaf de B-stijl ronden het pakket af.

Het AMG-nightpakket II: de talrijke details van dit pakket maken van het voertuig een echte blikvanger. Daartoe behoren de donkergekleurde spijlen van de grille en tal van exterieurelementen in zwartchroom: de typeaanduiding op de voorspatschermen en de achterklep, de Mercedes-ster en exclusief voor de Edition de ook de portiergrepen en de Mercedes-sterren in de wielnaafdoppen.

Het AMG-aerodynamicapakket: het in de windtunnel ontwikkelde AMG-aerodynamicapakket omvat speciale exterieuronderdelen en een vaste AMG-achtervleugel. Samen verhogen ze de downforce en verbeteren ze de rijeigenschappen bij hoge snelheden.

Ook het interieur van de Limited Edition is opvallend vormgegeven: de AMG Performance-stoelen zijn bekleed met een combinatie van lederlook ARTICO en microvezel MICROCUT zwart. Gele siernaden op de stoelen, portierpanelen en het dashboard creëren aantrekkelijke contrasten. Dat geldt ook voor de gestikte emblemen met het '45 S'-label op de voorste hoofdsteunen.

Het AMG stuurwiel in leder/microvezel MICROCUT met gele siernaden en de aluminium sierdelen met AMG-pattern en gele opschriften AMG voegen verdere accenten toe aan het interieur. Ook de AMG-instaplijsten getuigen van aandacht voor detail. Ze zijn voorzien van een zwart AMG-pattern en een geel verlicht AMG-logo. De AMG-vloermatten met opschrift '45 S' en gele siernaden ronden de interieurupgrade af.

De A45 S 4MATIC+ sprint vanuit stilstand naar 100 km/h in 3,9 seconden. De topsnelheid is begrensd tot 270 km/h. De 310 kW (421 pk) sterke 2,0 liter is een viercilinder AMG-turbomotor.

De volledig variabele vierwielaandrijving AMG Performance 4MATIC+ met AMG TORQUE CONTROL levert een bijdrage aan de rijervaring: de achterasaandrijving bevat twee elektronisch geregelde lamellenkoppelingen. Ze zijn elk verbonden met een aandrijfas op de achteras. Hierdoor kan de aandrijfkracht niet alleen variabel worden verdeeld tussen de voor- en achteras, maar ook selectief tussen de linker- en rechterachterwielen.