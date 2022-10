Mercedes-Benz A-Klasse vernieuwd voor 2023

Op zoek naar een Mercedes-Benz A-Klasse A200 DCT?

Nieuw is het standaard vrijstaande 7 inch dual-screen display en het grotere 10,25 inch display in het midden. Optioneel zijn twee 10,25 inch displays leverbaar die lijken te zweven met hun widescreenlook. De drie ronde luchtuitstroomopeningen in turbinelook zijn een hommage aan de wereld van de luchtvaart. Het nieuw vormgegeven stuurwiel van de actuele stuurwielgeneratie, standaard uitgevoerd in nappaleder, is compact en past bij het karakter van de vernieuwde middenconsole.

In de basisvariant van de nieuwe A-Klasse biedt Mercedesâ€'Benz comfortstoelen waarvan de nieuwe 3D-bekleding in lederlook ARTICO de sportiviteit van het voertuig meer benadrukt. De uitrustingslijn Progressive biedt drie verschillende interieurkleuren: zwart, beige en het nieuwe sage grey. Een nieuw, donker sierdeel in carbonlook sierelement verfraait bij deze modellen zowel het dashboard als de portieren. De AMG Line is ontworpen met het oog op prestaties en is voorzien van sierdelen van glanzend geborsteld aluminium en rode contrastsiernaden in de stoelbekleding ARTICO/MICROCUT.

In de standaarduitvoering beschikt de nieuwe A-Klasse over tal van nieuwe uitrustingen, zoals een achteruitrijcamera, het USB-pakket of het stuurwiel in nappaleder. Vanaf de uitrustingslijn Progressive krijgt de klant standaard onder meer LED-koplampen, een stoel met lendensteun, het parkeerpakket en het spiegelpakket.

Functionele uitrustingen die vaak samen worden besteld, zijn nu op basis van het kopersgedrag gebundeld in nieuwe uitrustingspakketten. Daarnaast zijn nog meer functionele opties leverbaar. Wat betreft designopties zoals lakken, bekledingen, sierdelen en velgen, kunnen klanten hun A-Klasse nog meer individueel configureren.

In de vernieuwde A-Klasse hebben zowel de hardware als de software een sprong voorwaarts gemaakt: de nieuwste generatie MBUX is in staat om te leren. De bestuurders- en centrale displays kunnen naar wens worden aangepast met behulp van de nieuw ontworpen weergavestijlen ('Klassiek' met alle relevante bestuurdersinformatie, 'Sportief' met de dynamische toerenteller, 'Subtiel' met gereduceerde inhoud), drie modi (navigatie, assistentie, service) en zeven kleurwerelden. Het centrale display met touchscreen biedt alle bekende functies waaronder navigatie, media, telefoon, voertuig etc.

Het eveneens vernieuwde telematicasysteem belooft nieuw design en verbeterde prestaties. Ook nieuw is de integratie van een vingerafdruksensor (onder voorbehoud vanaf het eerste kwartaal 2023 leverbaar) voor de identificatie en autorisatie van de bestuurder. Connectiviteit met smartphones is uiteraard mogelijk via Apple Carplay of Android Auto Wireless, en voor verdere connectiviteit is een extra USB-C-aansluiting toegevoegd. Ook de USB-oplaadcapaciteit is vergroot.

Met de activering van online services in de Mercedes me-app is de spraakassistent Hey Mercedes in de nieuwe A-Klasse nu beter in staat tot dialoog en tot leren. Bepaalde acties kunnen bijvoorbeeld ook worden geactiveerd zonder de activeringsterm "Hey Mercedes". De MBUX spraakassistent kan ook uitleg geven over voertuigfuncties en biedt ondersteuning bij bijvoorbeeld het aansluiten van smartphones via Bluetooth of het zoeken naar de verbanddoos.

De nieuwe audioreisgids 'Tourguide', onderdeel van de MBUX spraakassistent van Mercedes me, is in eerste instantie alleen in Duitsland leverbaar en voegt een functie toe aan de eerdere reisinformatiefuncties. Als reactie op de activeringsterm "Hey Mercedes, start Tourguide" leest het infotainmentsysteem MBUX uitgebreide informatie voor over bezienswaardigheden langs de route en reageert het onder meer op de circa 3.400 bruine toeristische informatieborden langs de Duitse snelwegen.

Met de aanpassing van het rijassistentiepakket wordt de bediening van de spoorassistent comfortabeler door gebruik te maken van de actieve stuurassistent. De volgende generatie van het parkeerpakket ondersteunt inparkeren in de lengterichting en biedt onder meer een 360°-visualisatie bij camera-ondersteund parkeren met behulp van 3D-beelden.

Geëlektrificeerde aandrijflijn

De A-Klasse heeft ook een facelift gekregen met betrekking tot de motoren. Het gehele benzinemotorengamma is geëlektrificeerd en omvat standaard viercilinders met een zeven- of achttraps DCT-automaat. Als mild hybrids zijn deze uitgerust met een extra 48V-boordnet dat de dynamiek ondersteunt bij het wegrijden met 10 kW meer vermogen.

De nieuwe riemaangedreven startdynamo (RSG) verbetert het comfort en de rijervaring voor A-Klasse rijders volgens de fabrikant aanzienlijk. Tijdens het starten zorgt de RSG bijvoorbeeld voor een stillere start met minder trillingen dan conventionele startmotoren. Bovendien maakt het systeem 'zeilen' (uitrollen) met uitgeschakelde verbrandingsmotor tijdens rustig rijden mogelijk. Tijdens remmen en uitrollen recupereert de RSG en voedt het zo het 12V-boordnet en de 48V-accu. De op deze wijze opgewekte energie kan tijdens het accelereren worden gebruikt om de verbrandingsmotor te ondersteunen. Door de gedifferentieerde evaluatie van de verschillende rijfasen motiveert de ECO Score 3.0, die bij sommige motoren nieuw is, de bestuurder ook om zuiniger te rijden.

De A-Klasse zet een stap voorwaarts wat betreft de plug-in hybrid aandrijflijnen (Mercedes-Benz A 250 e Hatchback: gewogen brandstofverbruik gecombineerd (WLTP) 1,1-0,8 l/100 km, gewogen energieverbruik gecombineerd (WLTP) 17,0-15,0 kWh/100 km, gewogen CO2-emissie gecombineerd (WLTP) 25â€' 18 g/km; Mercedes-Benz A 250 e Limousine: gewogen brandstofverbruik gecombineerd (WLTP) 1,0â€'0,8 l/100 km, gewogen energieverbruik gecombineerd (WLTP) 16,7-14,8 kWh/100 km, gewogen CO2-emissie gecombineerd (WLTP) 24-17 g/km)2. De HV-accu is opnieuw verbeterd, met als resultaat een hogere bruikbare energie-inhoud en een grotere elektrische actieradius. Het vermogen van de elektromotor is met 5 kW verhoogd en biedt nu een beschikbaar vermogen van 80 kW. Wat het laden betreft, zijn er nog steeds drie mogelijkheden: naast de standaard 3,7 kW kan de verbeterde accu nu ook met wisselstroom worden geladen en tot 11 kW, in plaats van slechts 7,4 kW zoals voorheen. Ook kan de accu nog steeds worden geladen met gelijkstroom en tot 22 kW. Het laden op gelijkstroom (DC) van 10% tot 80% duurt circa 25 minuten.