Mercedes-Benz introduceert nieuwe C-Klasse

De bagageruimte heeft een volume van 470 liter. De voorste bagageruimte (frunk) voegt 101 liter (vloeistof) aan daadwerkelijk bruikbare opbergruimte toe. De nieuwe elektrische C-Klasse kan tot 1,8 ton (geremd) trekken met een gedeeltelijk elektrische trekhaak (optie). Met zijn trekhaakbelasting van 80 kg kunnen ook e-bikes op een geschikte drager worden vervoerd.

Interieur

Het nieuwe MBUX hyperscreen (optie) strekt zich uit over de gehele breedte van het interieur. Met een schermgrootte van 99,3 cm (39,1 inch) creëert het een gevoel van ruimte. Voor het MBUX hyperscreen en het MBUX superscreen zijn elf sfeerstijlen beschikbaar. Hierdoor kunnen klanten hun omgeving in de nieuwe elektrische C-Klasse personaliseren. Het kleurenschema van het combi-instrument, inclusief de ronde meters, bedieningselementen en sfeerverlichting, is afgestemd op deze achtergrondmotieven. De optionele sfeerverlichting strekt zich uit van het dashboard over alle portieren tot aan het SKY CONTROL-panoramadak.

De rugleuning van de voorstoelen kan worden aangepast aan de natuurlijke kromming van de ruggengraat met behulp van de elektropneumatisch viervoudig verstelbare lendensteun. De nieuwe standaard comfortstoelen zijn nu standaard voorzien van een volledig elektrische lengteverstelling en stoelverwarming. Bestuurders die van een dynamischer rijstijl houden, kunnen kiezen voor de nieuwe sportstoel in integraaldesign. Deze is elektrisch verstelbaar en biedt naast stoelverwarming ook een sterkere zijdelingse ondersteuning. Alle stoelen zijn gecertificeerd met het Duitse AGR-keurmerk van "Aktion Gesunder Rücken" (Organisatie voor Gezonde Ruggen).

Elektrische auto

De elektrische aandrijving is voorzien van een permanent bekrachtigde synchroonmotor (PSM) op de achteras. De efficiëntie van de accu naar het wiel bedraagt over lange afstanden 93 procent. Een tweetraps transmissie op de achteras combineert zijn efficiëntie met prestaties. In de eerste versnelling wordt het vermogen overgebracht via klauwen en in de tweede versnelling via schijven. De eerste versnelling heeft een korte overbrengingsverhouding van 11:1, wat zorgt voor een uitstekende acceleratie vanaf het begin, een hoog trekvermogen en een hoge efficiëntie, ook in het stadsverkeer. De tweede versnelling (overbrengingsverhouding 5:1) is ontworpen voor de vermogensafgifte bij hoge snelheden en efficiëntie op de snelweg.

De modellen met vierwielaandrijving beschikken ook over een PSM op de vooras. Deze motor fungeert als een 'boost'-aandrijving. Afhankelijk van de rijsituatie en het rijprogramma wordt deze geactiveerd via een disconnect unit (DCU), bijvoorbeeld wanneer er behoefte is aan extra vermogen of tractie.

Rijeigenschappen

Het standaard onderstel is gebaseerd op een vierpuntsophanging aan de voorzijde en een doorontwikkelde multi-link achteras die op een subframe is opgehangen. Het optionele agility & comfort-pakket omvat de nieuwe AIRMATIC met onderstelregeling en achterasbesturing. In de nieuwe elektrische C-Klasse verlaagt de luchtvering de auto wanneer het rijprogramma 'Sport' is geselecteerd. De ondersteunende luchtvering AIRMATIC vangt oneffenheden in het wegdek op en beschikt nu ook over een proactieve demping.

De achterasbesturing verbetert de wendbaarheid en stabiliteit. Met een stuurhoek tot 4,5 graden vermindert deze de draaicirkel met 90 cm tot 11,2 meter. Bij snelheden van 70 km/h en hoger sturen de achterwielen tot 2,5 graden mee in dezelfde richting als de voorwielen.

C400

Bij de introductie is er eerst de C400 4MATIC elektrisch met 360 kW. Het sportieve topmodel sprint in 4,0 seconden van 0 naar 100 km/h en heeft een actieradius tot 762 km. Dankzij de 800V-technologie kan een actieradius tot 325 km (WLTP) in slechts 10 minuten worden bijgeladen onder ideale omstandigheden.

De C400 4MATIC heeft een nieuwe lithium-ion-accu met een bruikbare energie-inhoud van 94 kWh. Snel DC-laden is mogelijk bij 800V-laadstations met een laadvermogen tot 330 kW. Met een optionele DC-omvormer kan de sedan ook gebruikmaken van 400V-snellaadstations. Volgend jaar volgen uitvoeringen met achter- en vierwielaandrijving alsmede verschillende accuvarianten, waaronder een uitvoering met achterwielaandrijving met een verwachte actieradius tot circa 800 km.

Nieuwe generatie MBUX

De vierde generatie MBUX is het eerste in-car infotainmentsysteem dat kunstmatige intelligentie (AI) van ChatGPT4o en Microsoft Bing combineert met Google Gemini, waarbij afhankelijk van de situatie gebruik wordt gemaakt van de sterke punten van de verschillende systemen.

Klanten kunnen via de Mercedesâ€'Benz Store en de Mercedesâ€'Benz app kunnen hun C-Klasse op elk moment aanpassen met Digitale extra's en deze afstemmen op veranderende behoeften. Het voortdurend groeiende portfolio varieert van entertainment, navigatie, laden en GUARD 360° tot MB.DRIVE rij- en parkeerassistentiesystemen. Digitale extra's zoals het entertainmentpakket of e-vignetten kunnen direct via de Mercedes-Benz Store worden geactiveerd en betaald.