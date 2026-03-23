Mercedes-Benz publiceert milieucheck GLC

Voor de productiefase heeft de onderneming gerichte CO2-reductiemaatregelen afgesproken met leveranciers, wat resulteert in een totale emissiereductie voor de productie van de GLC 400 4MATIC met EQ-technologie van 23 procent. Deze resultaten weerspiegelen een holistische aanpak gericht op de meest CO2-intensieve materialen en componenten: accucellen, aluminium, staal en thermoplasten.

De belangrijkste milieuvoordelen worden behaald met de volgende maatregelen:

CO2-arme accu: circa 40 procent vermindering van de CO2-avoetafdruk per cel in vergelijking met conventionele productie door het gebruik van hernieuwbare energie bij de celproductie en CO2-arme productie van kathode-, anode- en celbehuizingsmaterialen. Dit levert een besparing op van ongeveer 3,1 ton CO2 per accu.

Intensieve toepassing van gerecyclede materialen: in de hele auto is 61 kg aan thermoplasten van secundaire grondstoffen gebruikt, waarvan circa 35 procent afkomstig is van post-consumer materiaal. Zo zijn de bevestigingspunten voor de krik volledig vervaardigd uit gerecyclede bumpers van afgedankte auto's.

Duurzame aluminiumvoorziening: ongeveer twee derde van het aluminium is afkomstig van elektrolyse met hernieuwbare energie of gerecycled materiaal, wat een CO2-besparing van circa 1,1 ton oplevert.

Gecertificeerd veganistisch interieur: de onafhankelijke Vegan Society heeft circa honderd materiaalcomponenten in de zachte oppervlakken van de auto, variërend van de stoelbekleding tot de vloerbekleding, gecontroleerd en heeft bevestigd dat er geen dierlijke producten zijn gebruikt.

Over de 360 graden-milieuheck

Mercedes-Benz publiceert sinds 2005 productspecifieke milieu-informatie. De 360 graden-milieucheck is gebaseerd op een levenscyclusanalyse van elke auto en wordt geverifieerd door onafhankelijke auditors. Het transparantiebeleid weerspiegelt het streven van Mercedes-Benz om klanten te helpen weloverwogen aankoopbeslissingen te nemen.