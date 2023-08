Mercedes-AMG maakt prijs GLC 63 bekend

De exclusieve Mercedes-AMG hybride aandrijflijn van de GLC 63 S E PERFORMANCE is gericht op maximale prestaties. De aandrijflijn combineert de 2,0 liter AMG-turbomotor met een Electric Drive Unit (EDU) op de achteras voor met een zekere mate van efficiëntie. Afhankelijk van het rijprogramma en de rijomstandigheden geeft de elektromotor het vermogen en koppel al naargelang de situatie een boost Ook volledig elektrisch rijden is mogelijk.

De elektrische aandrijflijn en de 400V-accu zijn eigen ontwikkelingen van AMG. Net als in de Formule 1 is de accu met directe koeling van de cellen speciaal ontworpen voor een snelle vermogensafgifte en een goede absorptie. Het gecombineerde systeemvermogen bedraagt 500 kW (680 pk), het gecombineerde maximumkoppel is 1.020 Nm.

De volledig variabele vierwielaandrijving 4MATIC+, het AMG RIDE CONTROL-onderstel met adaptief verstelbare demping, de actieve achterasbesturing en de snel schakelende transmissie versterken de rijbeleving die kenmerkend is voor AMG. De actieve rolstabilisatie AMG ACTIVE RIDE CONTROL, die bij de GLC 63 S E PERFORMANCE standaard is, is een andere uitrusting die een bijdrage levert aan de AMG-specifieke afstemming voor de rijdynamiek. In plaats van met conventionele, starre stabilisatorstangen compenseert het systeem de carrosseriebewegingen elektromechanisch.