Mercedes-Benz GLC nu ook als PHEV

De plug-in hybrids hebben een permanent bekrachtigde synchroonmotor van 100 kW en bieden een systeemvermogen tot 280 kW/381 pk en een systeemkoppel tot 750 Nm. Met een elektrische actieradius tot 130 km (WLTP) kunnen de meeste dagelijkse ritten volledig elektrisch worden afgelegd. Het verbeterde rijprogramma 'Hybrid' biedt een elektrische rijmodus voor de meest geschikte secties van de route. Op routes in stedelijke gebieden geeft de GLC bijvoorbeeld prioriteit aan elektrisch rijden. Dankzij nieuwe offroad-technologie kan de GLC desgewenst ook zonder verbrandingsmotor over ruw terrein rijden

De plug-in hybrids zijn standaard voorzien van een 11 kW-boordlader, die kan laden via een stopcontact of een driefase-wallbox. Als optie is ook een 60 kW DC-snellader leverbaar. Laden bij openbare laadstations is heel gemakkelijk met Mercedes me Charge. Het laadnetwerk, met zo'n 300.000 laadpunten in Europa, biedt drie laadtarieven die zijn afgestemd op de individuele kilometrages. Rijders van een plug-in hybrid van Mercedes Benz krijgen een prijsvoordeel voor openbaar laden, met vaste tarieven per kilowattuur stroom in het eerste jaar na registratie. Daarnaast vervalt voor kopers van een nieuwe Mercedes-Benz plug-in hybrid in het eerste jaar de maandelijkse prijs van € 4,90. Dit is onder meer bedoeld voor stadsforensen.

Mercedes me Charge geeft klanten toegang tot een breed scala aan openbare laadstations in steden en op locaties zoals winkelcentra, hotels of tankstations. De Mercedes me-app geeft vooraf de exacte positie, actuele beschikbaarheid en prijs bij het geselecteerde laadstation aan. Meer informatie over Mercedes me Charge is hier te vinden.

Actieradiussimulator

Voor klanten is de elektrische actieradius een belangrijke factor bij de keuze voor een elektrisch auto. Mercedes Benz helpt klanten dan ook bij het creëren van bewustzijn over de verschillende omstandigheden die invloed hebben op de daadwerkelijke elektrische actieradius.

Op de GLC-productpagina kunnen klanten externe factoren zoals de buitentemperatuur, het rijprofiel en de klimaatregeling ervaren en zo in één oogopslag zien welke elektrische actieradius ze kunnen verwachten tijdens dagelijkse ritten. Dit verduidelijkt onder welke omstandigheden de werkelijke elektrische actieradius mag afwijken van het gecertificeerde cijfer.

Merkbaar meer elektrisch rijden

De hoge vermogensdichtheid van de hybride aandrijfeenheid is te danken aan een permanent bekrachtigde synchroonmotor met interne rotor. Het maximumkoppel van 440 Nm van deze elektromotor is vanaf het begin klaar voor gebruik, wat resulteert in een hoge wendbaarheid bij het wegrijde. Volledig elektrisch rijden is mogelijk tot een snelheid van 140 km/h.

Bij de nieuwe GLC maakt Mercedes Benz gebruik van een vacuümonafhankelijke, elektromechanische rembekrachtiger die automatisch de flexibele omschakeling tussen hydraulisch remmen en recuperatie regelt, afhankelijk van de rijsituatie, waardoor altijd de best mogelijke energieterugwinning wordt bereikt. Hierdoor bereikt de SUV vaker het maximale recuperatievermogen tot 100 kW dan een voertuig met een conventioneel hydraulisch remsysteem.

De HV-accu is een eigen ontwikkeling van Mercedes Benz en heeft een totale capaciteit van 31,2 kWh. Zelfs als de accu leeg is, kan een volledige lading in circa 30 minuten worden bereikt met behulp van de optionele 60 kW DC-snellader.