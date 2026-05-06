Mercedes-Benz maakt prijs C-Klasse bekend

De nieuwe elektrische C-Klasse heeft een actieradius tot 761 km (WLTP) dankzij een gunstige aerodynamica en innovaties zoals de warmtepomp en het one-box-remsysteem met een recuperatievermogen tot 300 kW. De 800V-technologie en een nieuwe accu met 94 kW aan bruikbare energie maken in theorie een actieradius tot 325 km mogelijk na 10 minuten laden. De sedan is onder meer leverbaar met 4,5 graden-achterasbesturing, waardoor de draaicirkel wordt teruggebracht tot 11,2 meter, en luchtvering AIRMATIC met anticiperende demping op basis van Car-to-X1 en Google Maps-gegevens.

Individualiseringsopties

De traditioneel populaire AMG Line is als optie leverbaar. Tot de exterieurkenmerken behoren 19 inch lichtmetalen velgen, een voorskirt met luchtinlaten en een chromen frontsplitter, evenals een specifieke achterskirt. Bij het openen van het portier worden bestuurders verwelkomd door een animated lichttapijt met sterrenpatroon. In het interieur onderscheiden de uitvoeringen met AMG Line zich door sportieve accenten, zoals een lederen sportstuur met afgevlakte stuurwielrand en sportpedalen van geborsteld rvs met zwarte rubbernoppen.

Voor exclusievere accenten zijn het AMG Line sportstoelenpakket en het nightpakket in combinatie met de AMG Line leverbaar. Het expressieve nightpakket omvat designelementen in hoogglanzend zwart op de voor- en achterskirt en bovenkant van de portieren alsmede buitenspiegels in hoogglanzend zwart en donkergetinte achterzijruiten. Het pakket bevat bovendien 19 inch lichtmetalen velgen.

Voor klanten die meer sportiviteit wensen, is de AMG Line plus leverbaar. Deze vult de uitrusting van de AMG Line aan met extra designelementen uit het AMG Performance-programma. Daartoe behoren een spoilerrand in hoogglanzend zwart, verlichte instaplijsten in hoogglanzend zwart en exclusieve 20" lichtmetalen velgen. Rode MANUFAKTUR veiligheidsgordels en het nightpakket maken de AMG Line plus compleet.